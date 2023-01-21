በክልሉ በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን መልሶ በመገንባትና በማቋቋም ሂደት ዳያስፖራዎች ድጋፍ እያደረጉ ነው-የአማራ ልማት ማህበር

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 13/2015 በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የትምህርትና የጤና ተቋማት መልሶ በመገንባትና በማቋቋም ሂደት ዳያስፖራዎች የጎላ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የአማራ ልማት ማህበር ገለጸ።
በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩት ዶክተር አስረሱ ምስክር በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ለ”ማክሰኚት የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት” በ3 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነቡት ዘመናዊ ቤተ-መጻህፍት ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል።
የአማራ ልማት ማህበር ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ መዝገበ እንዱአለም በስነ-ስርአቱ ላይ እንደተናገሩት ልማት ማህበሩ በተያዘው በጀት ዓመት በሀገር ውስጥ ካሉ ዜጎችና በውጪ ከሚኖሩ ዳያስፖራዎች ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ለማሰባሰብ አቅዶ እየሰራ ነው።
ባለፉት ስድስት ወራት ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማሰባሰቡን ጠቁመው፣ “በሚሰበሰበው ገንዘብ ከ1 ሺህ በላይ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት ግብ ጥሎ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
ልማት ማህበሩ በሀገር ውስጥና በውጪ ከ100ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኞችን በአባልነት ማሳተፉን የገለጹት አቶ መዝገበ፣ የዶክተር አስረሱ የልማት ተሳትፎ ለሌሎችም አርአያ እንደሚሆን ተናግረዋል።
በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ ዳያስፖራዎች በክልሉ በጦርነት የተጎዱ የትምህርትና የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የጎላ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ዛሬ የተመረቀውን ቤተ-መጻህፍት በ3 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ውጪ ያስገነቡት ዶክተር አሰረሱ ምስክር በበኩላቸው፣ “ነገ ሀገር የሚረከቡ ታዳጊ ወጣቶችን በእውቀት ለማነጽ የቤተ-መጻህፍቱ አበርክቶ የጎላ ነው” ብለዋል።
ዳያስፖራው ሀገሩን የማገልገልና የመደገፍ ታላቅ አደራ እንዳለበት ገልጸው፣ “እኔም አቅሜ በፈቀደ ትውልድ የሚማርባቸውን ተቋማት በገንዘብና በቁሳቁስ በመደገፍ የጀመርኩትን ጥረት አጠናክራለሁ” ብለዋል።
በዛሬው እለትም ለቤተ-መጻህፍቱ 3ሺህ የማጠቀሻ መጻህፍን ጨምሮ የማንበቢያ ወንበርና ጠረጴዛዎችን እንዲሁም የአምስት ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጽዋል።
በተጨማሪም ለጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ግምታቸው 400ሺህ ብር የሆኑ 25 ዘመናዊ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን ግለሰቧ በድጋፍ አበርክተዋል።
ባለፈው ዓመት በዚሁ ትምህርት ቤት በግማሽ ሚሊዮን ብር ወጪ 8 ነባር የመማሪያ ክፍሎችን በአዲስ መልክ በማስገንባት ለአገልግሎት ማብቃታቸውንም ጠቁመዋል።
ዘመናዊ ቤተ-መጻህፍቱ ከ100 በላይ ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም እንዳለው የገለጹት ደግሞ የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አገኘሁ ጋሻው ናቸው።
እሳቸው እንዳሉት ቤተ መጻህፍቱ የማንበቢያ፣ የመጻህፍት ማከማቻ እና የባለሙያ መገልገያ ክፍሎችንም አሟልቶ የያዘ ነው።
የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን አቶ ዘመነ ሀብቱ በበኩላቸው፣ “የኮምፒውተር ድጋፉ ኮሌጁ በቅርቡ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለመሸጋገር እያደረገ ላለው መሰናዶ ጠቃሚ ነው” ብለዋል።