ደብረ ማርቆስ (ኢዜአ) ጥር 13/2015 በምስራቅ ጎጃም ዞን በበጀት ዓመቱ ከ970 ሚሊዮን ሊትር በላይ ወተት ለማምረት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ።
በዞኑ በግብርና ባለሙያዎች እገዛ በወተት ሃብት ልማት ሥራ ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ኑሯቸው እየተሻሻለ መምጣቱመ ተጠቁማል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን የእንስሳት ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ጤናው ወንድአማሽ በወተት ልማት ዘርፍ የተሰማሩ የዞኑ ነዋሪዎች ተጠቃሚነታቸው እያደገ መሆኑን ገልጸዋል።
በዞኑ በተሻሻሉ ላምች የወተት ሀብት ልማት በመሳተፍ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች ቁጥር ከ30ሺህ በላይ መሆኑንም ነው ያመለከቱት።
በበጀት ዓመቱ ከ970 ሚሊዮን ሊትር በላይ ወተት ለማምረት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ነው አቶ ጤናው ያስታወቁት።
የገበያ ችግርን ለመፍታትም በ25 የወተት ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት በየቀኑ እስከ 15 ሺህ ሊትር ወተት ከአርሶ አደሩ በመሰብሰብ ወደ አዲስ አበባ እና አዳማ ከተሞች እንደሚላክም አቶ ጤናው ጨምረው ገልጸዋል።
“በተጨማሪም ለቤት ውስጥ ፍጆታና ለአካባቢው ገበያ በማዋል የልማቱ ተሳታፊ አርሶ አደሮችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ማሳደግ ተችሏል” ብለዋል።
አቶ ጤናው አክለውም ጽህፈት ቤቱ የተሻሻሉ ዝርያ ያለቸውን ከብቶችና የተሻሻለ የመኖ ዝርያ በማቅረብ ለአርሶ አደሩ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ብለዋል።
በበጀት ዓመቱ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥም 4ሺህ 500 የተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው ጥጆችን በማስወለድ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
በኮርማ፣ በሆርሞን እና መሰል ዘዴዎች ዝርያን በማሻሻል የሚደረገው ድጋፍ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ጤናው አመልክተዋል።
ቀጣይም ዞኑ ለእንስስት ሀብት ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ተጨማሪ አርሶ አደሮችንና ወጣቶችን በማደራጀት ለሥራ ዕድል ፈጠራ በስፋት ለማዋል በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በዞኑ በወተት ልማት ሥራው ከተሰማሩ አርሶ አደሮች መካከል በማቻከል ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ታደሰ ጌጡ፣ የተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው የወተት ላሞችን ማርባት ከጀመሩ ወዲህ ተጠቃሚነታቸው እየተሻሻለ መሆኑን ገልጸዋል።
የተሻሻለ ዝርያ ካላቸው ሦስት ላሞች በቀን ከ40 ሊትር በላይ ወተት አምርተው በመሸጥ በየወሩ ከ20 ሺህ ብር በላይ ገቢ እያገኙና ይህም ኑሯቸውን ለማሻሻል እያገዛቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህ በፊት የአካባቢ ዝርያ ያላቸው በርከት ያሉ ላሞችን ሲያረቡ ከአንዲት ላም በቀን ከሁለት ሊትር በላይ ወተት ያገኙ እንዳልነበረም ገልጸዋል።
ይህም ለቤት ፍጆታ እንኳ በቂ እንዳልሆነ አስታውሰው፣ በግብርና ባለሙያዎች እገዛ የላም እርባታ አሰራራቸውን በማሻሻል የወተት ምርታማነታቸውን በማሳደግ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በዞኑ የደጀን ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ታደለ መኩሪያው በበኩላቸው፣ ከሰብል ልማት ጎን ለጎን በሰባት የተሻሻለ ዝርያ ባላቸው ላሞች የወተት ልማት ሥራ እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
ከላሞቹ በቀን የሚያገኙትን እስከ 80 ሊትር ወተት በአካባቢያቸው ለተቋቋመው የሕብረት ሥራ ማህበር በማስረከብ የተሻለ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ቀደም ሲል ከአካባቢ ዝርያ ላሞች በቀን ያገኙት የነበረው ወትት ከልፋታቸው አንጸር ተጠቃሚ ሲያደርጋቸው እንዳልነበርም ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በተሻሻሉ ላሞች የተሻለ ተጠቃሚ መሆናቸውን አሰታውቀዋል።
በቀጣይም የጀመሩትን የወተት ልማት ዘርፍ በማጠናከር ለሌሎች ወገኖች የሥራ እድል ለመፍጠር ማቀዳቸውን ገልጸዋል።