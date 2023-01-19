በጥምቀት በዓል ባየነው ትዕይንት ተደስተናል፤ በዓሉን ለሌሎች በማስተዋወቅ የበኩላችንን እንወጣለን–በጎንደር ዳያስፖራዎች

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 11/2015—በጎንደር ከተማ የጥምቀት በዓል አከባበር ባዩት ትዕይንት መደሰታቸውንና በዓሉን ለሌሎች በማስተዋወቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡ በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ የተሳተፉ የዳያስፖራ አባላት ገለጹ።
የጥምቀት በዓል የፌደራልና የክልል የሥራ ሃላፊዎች፣ ከውጭ ሃገራት የመጡ ዳያስፖራዎችና ሌሎች እንግዶች በተገኙበት በጎንደር ከተማ በድምቀት ተከብሯል።
በዓሉን አስመልክቶ አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ ዳያስፖራዎች መካከል ከአሜሪካ ዋሽንግተን የመጡት ወይዘሮ ማሪያምሲና አለማየሁ እንደገለጹት በጎንደር ከተማ የጥምቀት በዓል ሲታደሙ የአሁኑ ለመጀመሪያቸው ነው።
በዓሉ ልዩ ድባብ አለው ያሉት ዳያስፖራዋ፣ በርካታ ህዝብ ተሰባስቦ ሃይማኖታዊ ይዘቱንና ኢትዮጵያዊ ባህሉን ጠብቆ ሲከበር በማየታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
በዓሉ በሰላም፣ በአንድነትና በደመቀ ሁኔታ መከበሩ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ገልጸው፣ በቀጣይም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዚህ በዓል እንዲታደሙ በፎቶና በፊልም መረጃዎች የማስተዋወቅ ስራ ከወዲሁ መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በጎንደር የጥምቀት በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ መሳተፉንና የበዓሉ ድምቀትም ከጠበቀው በላይ መሆኑን የገለፀው ደግሞ ከአሜሪካ ሜሪላንድ የመጣው ወጣት ሮቤል ዳዊት ነው።
ጎንደር ከተማ ውብና የህዝቡም እንግዳ ተቀባይነት የተለየ መሆኑን ገልጾ፣ በአካባቢው የሰፈነው ሰላም በበዓሉ እንዲታደሙ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግሯል።
“በሀገሪቱ የመጣው ሰላም ያለስጋት ጎንደርን ለመጎብኘትና በዓሉን በደስታ ለማክበር አስችሎናል፤ ይህም ሰላም ያመጡ አካላትን የሚያስመሰግን ነው” ሲል ገልጿል።
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥምቀትን ወደጎንደር መጥተው እንዲታደሙና በዓሉ የበለጠ እየታወቀ እንዲመጣ የበኩሉን እንደሚወጣም ወጣት ሮቤል ተናግሯል።
የዛሬውን የጎንደር ከተማ የጥምቀት በዓል አካባበር በማህበራዊ ትስስር ገፁ ለሌሎች ማካፈሉንና በቀጣይም በዓሉን በስፋት የማስተዋወቅ ሥራ እንደሚሰራ ገልፆ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጎንደር ያለውን ድንቅ ባህል መጥተው እንዲሚመለከቱም መልዕክት አስተላልፏል።
ከካናዳ ቶሮንቶ የመጡት ወይዘሮ አስናቀች ተዘራ በበኩላቸው ከሁለት ዓመት በፊት በጎንደር የጥምቀት በዓልን ማክበራቸውን አስታውሰው፣ “የዘንድሮ በዓል የተለየ ድምቀትና ድባብ አለው” ብለዋል።
ካለፉት ዓመታት በአካባቢው በነበረ የፀጥታ ችግር የተነሳ ወደጎንደር ለመምጣት ስጋት ገብቷቸው እንደነበር ጠቁመው፤ “አሁን በሀገሪቱ የሰፈነው ሰላም በተጨባጭ ለውጥ እያመጣ መሆኑን በዚህ በዓል ማረጋገጥ ችለናል” ብለዋል።
በቀጣይም በጎንደርና አካባቢው የሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት ላይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መጥተው እንዲታደሙ በቻሉት ሁሉ ጥረት እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል።
በጎንደር ከተማ በተከበረው የጥምቀት በዓል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የቱሪዝም ሚኒስትሯ፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ እንዲሁም ሌሎች የፌደራልና የክልል አመራሮች መገኘታቸው የሚታወቅ ነው።