ጋምቤላ ኢዜአ ጥር 10/2015፦ህዝበ ምዕመኑ የከተራና የጥምቀት በዓልን ሲያከብር በመደጋገፍና አብሮነቱን በማጠናከር ሊሆን እንደሚገባ የጋምቤላ፣ የቤንሻንጉል ፣የደቡብ ሱዳን የቄለምና ምዕራብ ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አሳሰቡ ።
የጥምቀት ከተራ በዓል ጋምቤላ ከተማን ጨምሮ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በድምቀት ተከብሯል።
ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል በከተራ በዓሉ ላይ በአስተላለፉት መልዕክት የጥምቀት በዓል ጌታችን መድኃኒታችን እየሱስ ክርስቶስ በዩርዳኖስ ተጠምቆ የሰው ልጆችን ከዳቢሎስ ቀንበር ያላቀቀበት የነፃነት ቀን ነው ብለዋል።
በመሆኑም የጥምቀት በዓል የነፃነት፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የመተሳሰብ ቀን መሆኑን ተናግረዋል።ህዝቡም በዓሉን ሲያከብር እርስ በእርስ በመደጋገፍ ፣ በመተባበርና በአንድነት ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተጨማሪ ያለው ለሌለው በማካፈል፣ የታረዙትን በማልበስ፣ ችግር ውስጥ ያሉትን በማጽናናትና በመደገፍ ሊከበር ይገባል ብለዋል።
በጋምቤላ ከተማና አካባቢው 44 ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው በበርካታ ምዕመናን ታጅበው ወደ ባሮ ወንዝ የወረዱ ሲሆን የከተራ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ በድምቀት ተከብሯል።