አብሮነትን በሚያጠናክር ሥነ-ሥርዓት የከተራ በዓልን በድምቀት አክብረነዋል-በሐረር ከተማ የበዓሉ ታዳሚዎች

ሐረር (ኢዜአ) ጥር 10/2015 አብሮነትን ይበልጥ በሚያጠናክር ሥነ-ሥርዓት የከተራን በዓል በጋራ ማክበራቸውን በሐረር ከተማ በተከበረው የከተራ በዓል ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ ታደሚዎች ተናገሩ።
በዓሉ በክልሉ በደመቀ ሥነ-ሥርዓት በሰላም መከበሩን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቀዋል።
በክብረ በዓሉ ላይ ከታሰደሙ ምዕመናን መካከል አቶ ተሾመ ቱሉ፤ በዓሉ በሰላማዊ መንገድ መከበሩ ሀገሪቱ ላይ ያለውን ሰላም ና መረጋጋት ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
ሐረር ላይ አብሮነት ቀድሞ የነበረ እሴት ነው ያሉት አቶ ተሾመ፤ ሙስሊሙ ከክርስቲያን ወንድሞቹ ጋር አብሮ በዓል የሚከበርባቸውን አካባቢዎች ከማፅዳት ጀምሮ ትልቅ አብሮነት የታየበት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ሌላው በበዓሉ ላይ የታደሙት የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑት አቶ ሁሴን ኢሳቅ በበኩላቸው፤ በዓሉን ከክርስቲያን ወንድሞቻቸው ጋር በአብሮነት እያከበሩ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
አቶ ሁሴን ለቀጣዩ ትውልድ አንድነትና ፍቅርን ማስተማር ይገባናል ብለዋል፡፡
ወይዘሮ አየለች ንጉሴ በሰጡት አስተያየት፤ የዘንድሮው የከተራ በዓል በሐረር ቀድሞ የነበረው የመቻቻልና የአብሮነት እሴት ይበልጥ ጎልቶ የታየበት ነው ብለዋል፡፡
እርስ በእርስ የመረዳዳት ባህሉን ይበልጥ በማጎልበትና በመቻቻል አገራችንን በአንድነት መጠበቅ ይገባል ብለዋል።
የከተራ በዓል በታላቅ ድምቀት በሰላማዊ መንገድ በአብሮነት ማክበራቸውን የገለጹት ደግሞ አቶ ቦጋለ እልኩ ናቸው።
ህዝቡ አንድነቱን በማጠናከር ችግሮችን እየፈታ መሄድ የጋራ ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የከተራ በዓል በደመቀ ሥነ-ሥርዓት በሰላም መከበሩን የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በክልሉ የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ተከታዮችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙበት በዓል በሰላምና በድምቀት ተከብሯል ብለዋል።
የእምነቱ ተከታዮች፣ ወጣቶች፣ የፖሊስ ተባባሪዎችና መላው የክልሉ ነዋሪ የከተራ በዓል በሰላም እንዲከበር ላደረገው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።
ነገ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በተመሳሳይ በደመቀና በሰላም እንዲከበር ምዕመናኑ፣ ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ መልዕክት አስተላልፈዋል።