‘የጥምቀት በዓልን ስናከብር መከባበርና ትህትናን ተላብሰን መሆን አለበት’-ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ

ሚዛን አማን (ኢዜአ) ጥር 10/2015 ”የጥምቀት በዓልን ስናከብር መከባበርና ትህትናን ተላብሰን መሆን አለበት” ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተናገሩ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ለክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በመልዕክታቸውም ”በዓሉን ስናከብር መከባበርና የትህትና እሴት ተላብሰን መሆን አለበት ሲሉ” ተናግረዋል።
“ጥምቀት በሀገራችን በልዩ ደምቀት ከሚከበሩ ሀይማኖታዊ በዓላት መካከል አንዱ በመሆኑ ሁሉም በፍቅር የሚሳተፍበት ነው” ሲሉም አክለዋል።
በጥምቀት በዓል ላይ ከተለያዩ ሀገራት ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የሚታደሙበት በመሆኑ ትልቅ ሀብት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በዓሉ ከሃይማኖታዊነቱ ባለፈ ማህበራዊና ባህላዊ ፋይዳው ከፍ ያለ መሆኑን ጠቁመው ”ይህንን ጠብቆ የማቆየትና በአግባቡ የማልማት ተግባር የሁሉም ኃላፊነት ነው” ብለዋል።
በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች የጥምቀት በዓል ከከተራ ጀምሮ እስከ ቃና ዘገሊላ ድረስ በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ አስተምህሮና መንፈሳዊ ክዋኔ የሚከበር መሆኑን ተናግረዋል።
ሕዝቡ ይህ ታላቅ በዓል ያለ ምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።