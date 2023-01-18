የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥና ተልዕኮውን ለማሳካት እያከናወናቸው ያሉ ፕሮጀክቶች ሊጠናከሩ ይገባል—ቋሚ ኮሚቴው

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ጥር 10/2015–ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥና የተጣለበትን ተልዕኮ ለማሳካት እያከናወናቸው ያሉ ፕሮጀክቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀት እና ፋይናንስ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እና በድሬዳዋ አስተዳደር እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶችን የሥራ አፈፃፀም በአካል ተገኝተው ተመልክተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት በዩኒቨርሲቲው የሚከናወኑ ፕሮጀክቶችን በመስክ ተገኝተው ከተመለከቱ በኋላ ከዩኒቨርሲቲው አመራሮች ጋር ተወያይተዋል።
የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ወዳጆ በእዚሁ ወቅት እንዳሉት፣ ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራትን ለመጠበቅና የተጠላበትን አገራዊ ተልዕኮ ለማሳካት እያካሄዳቸው ያሉ የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ መመልከታቸውን ገልጸዋል።
በተለይ ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይ ያሉ 2ሺህ 500 ተማሪዎች ማስተናገድ የሚችለው ዘመናዊ ግዙፍ ቤተ መጻህፍት፣ ዘመናዊ ከፍተኛ ክሊኒክ፣ የመማሪያ ሪፈራል ሆስፒታል፣ የተማሪዎች የመማሪያ እና የመኝታ ሕንጻዎች ፕሮጀክቶች በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ” ብለዋል።
ዘመናዊ የአይሲቲ ዳታ ሴንተር፣ የቤተ ሙከራና ሁለት ጥልቅ የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች በተሻለ ደረጃ ላይ በመሆናቸው አጠቃላይ ፕሮጀክቶችን ዳር ለማድረስ የሚደረገው ጥረት እንዲጠናከርም አቶ ደሳለኝ አሳስበዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ የዩኒቨርሲቲው አመራር ወሰን ለማስከበር በህግ የተያዙ ጉዳዮችን ለመከታተል እና መፍትሄ ለማፈላለግ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራት መጠናከር አለባቸው።
አመራሩ ለፕሮጀክቶቹ መሳካትም ሆነ ዩኒቨርሲቲው የተጣለበትን የመማር ማስተማር፣ የምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት ተልዕኮ ዕውን እንዲሆን በተናበበ መንገድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በአርአያነት የሚታይ በመሆኑ እንዲጠናከር አሳስበዋል።
“ዩኒቨርሲቲው የውስጥ ገቢውን በማስፋት ያጋጠመውን የበጀት ዕጥረት ማቃለል ላይ ትኩረት መስጠት ይኖርበታል” ያሉት የኮሚቴው ሰብሳቢ፣ ዩኒቨርሲቲው የተጣለበት ተልዕኮ እንዲሳካ ለሚያድረገው ጥረት ቋሚ ኮሚቴው የበኩሉን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዑባህ አደም በበኩላቸው በዘንድሮው በጀት ዓመት በመማር ማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፎች የታቀዱ ፕሮጀክቶች በበጀት ዕጥረት መታጠፋቸውን ገልፀዋል።
“ይሁንና በተመደበው ውስን በጀት ነባር እና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ከዳር ለማድረስ በቅንጅት በተሰራ ሥራ የተሻለ ውጤት እየተመዘገበ ነው” ብለዋል።
በገበያው የግንባታ ቁሶች ዋጋ መለዋወጥ፣ ህገ ወጥ የመሬት ወረራ፣ የይዞታ ባለቤትነት ክርክር እንዲሁም የበጀት ችግሮች ፕሮጀክቶቹ በሚፈለገው ደረጃ እንዳይፋጠኑ ማድረጉንም ፕሬዝዳንቷ ጠቁመዋል።
አምናና ዘንድሮ በፕሮጀክቶቹ ከታየው ጅምር ውጤት ባለፈ ከ30 በመቶ በላይ ሴት መምህራን የምርምር ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ በማድረግ እንዲሁም የአካባቢውን ህብረተሰብ ማህበራዊ ችግሮች ለማቃለል የተሰሩ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እንደተገኘባቸውም አስረድተዋል።።
እነዚህ ጅምር ውጤቶችን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ፣ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁና ዩኒቨርሲቲው በ10 ዓመት ለማከናወን ያቀዳቸው አንዲሳኩ ቋሚ ኮሚቴው እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀትና ፋይናንስ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪ የድሬዳዋ አስተዳደር የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እያከናወናቸው ባሉ ነባር እና አዳዲስ የካፒታል ፕሮጀክቶች የሥራ አፈፃፀም የመስክ ምልከታ በማድረግ ከሚመለከታቸው የአስተዳደሩ አመራሮች ጋር ተወያይቷል።
ኮሚቴው በተጨማሪም የገቢዎች ሚኒስቴር የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤትን የሥራ እንቅስቃሴዎች መመልከቱ ታውቋል።