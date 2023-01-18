በኦሮሚያ ክልል የተለያየዩ አካባቢዎች የጥምቀት ከተራ በዓል በድምቀት እየተከበረ ነው

ጭሮ/ጂማ/አዳማ/ሻሸመኔ/ነገሌ/ጊምቢ/መቱ (ኢዜአ) ጥር 10/2015 በኦሮሚያ ክልል የተለያየዩ አካባቢዎች የጥምቀት ከተራ በዓል በድምቀት እየተከበረ ይገኛል።
በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የጥምቀት ከተራ በዓል በድምቀት እየተከበረ ሲሆን ታቦታቱም ወደ ማደሪያቸው እየደረሱ ይገኛሉ።
በምዕራብ ሀረርጌ ዞን ጭሮ፣ በጂማ፣ በአዳማ ከተሞች፣ በምዕራብ አርሲ ዞን ሻሸመኔ ከተማ፣ በጉጂና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች እንዲሁም በኢሉባቦር ዞን የከተራ በዓል በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው።
የኢዜአ ሪፖርተሮች በየዞኖቹና ከተሞች መመልከት እንደቻሉት በዓሉ ደማቅና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል።
በአዳማ ከተማ ታቦታቱ ከአራቱም የከተማዋ አቅጣጫዎች ከየአድባራቱ ወጥተው ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ በዝማሬና በሽብሻቦ ታጅበው ወደ ማደሪያቸው እየተጓዙ ነው።
በበዓሉ ላይ ምዕመናን፣ ካህናትና አባቶች ታቦታቱን አጅበው ወደ ታቦት ማደሪያ እየሸኙ ይገኛሉ።
በተመሳሳይ በጭሮ ከተማም የከተራ በዓል በደመቀ ሁኔታና አንድነትን በሚያሳይ መልኩ በመከበር ላይ ይገኛል፡፡
በከተማዋ በአሉ ያለምንም የፀጥታ ችግር በሰላማዊ ሁኔታ እየተከበረ ሲሆን ከየአድባራቱ የተውጣጡ ታቦታት ወደ ተዘጋጀላቸው ማደሪያ ስፍራ በማቅናት ላይ ይገኛሉ፡፡
በጅማ ከተማም ከሁሉም የከተማዋ ማእዘናት ያሉ 17ቱም አድባራት ‘ሰጦ’ ወደሚባለው የታቦታቱ ማደርያ እየተጓዙ ነው።
ምዕመኑም ታቦተ ህጉን በማጀብ ወደ ማደሪያው እየሸኙ ሲሆን ካህናትና ሊቃውንት ቤተ-ክርስቲያን በወረብ፤ የሰንበት ተማሪዎች በዝማሬ ታቦታቱን አጅበዋል።
የጸጥታ አካላትም የጸጥታውን ስራ እየተከታተሉ መሆኑን መመልከት የተቻለ ሲሆን በዓሉ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው።
በምዕራብ ሸዋ ዞን በአምቦ ከተማም የከተራ በዓል በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ሲሆን በከተማው በስምንት አድባራት ወደ ባህረ ጥምቀቱ እየተጓዙ ነው።