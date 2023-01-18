የጥምቀት በዓል በሰላምና በድምቀት እንዲከበር የህብረተሰቡ የተለመደ ትብብርና ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ

አዲስ አበባ ጥር 10/2015 /ኢዜአ/ የጥምቀት በዓል በሰላምና በድምቀት እንዲከበር የህብረተሰቡ የተለመደ ትብብርና ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ጠየቀ።
የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ የጥምቀት በዓል አከባበር ዝግጅት፣ አገራዊ የሰላም እና ደህንነት ጉዳዮችን በማስመልከት ለመገናኛ ብዙኃን መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም የከተራና የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር በብዙ መልኩ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
የጥምቀት በዓል ከመንፈሳዊ እሴቱ ባለፈ የኢትዮጵያዊያን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዓለም የሚታይበት መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ለሰላማዊ ክንውኑ ሁሉም እንዲተባበር ጠይቀዋል።
ከማይዳሰሱ የዓለም ህዝቦች ወካይ ቅርስ መካከል አንዱ የሆነው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር የፌደራል እና የክልል የጸጥታ አካላት የተቀናጀ ዝግጅት አድርገዋል ብለዋል።
ከበዓሉ ስርዓት ውጪ የሚንቀሳቀሱ አካላትን በማጋለጥ፣ ከጸጥታ አካላት ጋር በመናበብ በዓሉ በሰላም እና በድምቀት እንዲከበር የህብረተሰቡ የተለመደ ትብብርና ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
የጥምቀት በዓልን ለመታደም ከተለያዩ የዓለም አገራት የሚመጡ እንግዶችን በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ተቀብለው እንዲያስተናግዱም እንዲሁ።