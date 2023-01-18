“የጥምቀት በዓል መሰባሰቢያችን፤ በአብሮነት መድመቂያችን እና በፍቅር መተሳሰሪያችን የሆነ ዉብ በዓላችን ነው”-ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 10/2015 “የጥምቀት በዓል መሰባሰቢያችን፤ በአብሮነት መድመቂያችን እና በፍቅር መተሳሰሪያችን የሆነ ዉብ በዓላችን ነው” ሲሉ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ፡፡
ከንቲባ አዳነች አቤቤ “ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት ከተራ በዓል አደረሳችሁ” ሲሉም የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ከንቲባ አዳነች በእንኳን አደረሳችሁ መልዕክታቸው “የጥምቀት በዓል መሰባሰቢያችን፤ በአብሮነት መድመቂያችን እና በፍቅር መተሳሰሪያችን የሆነ ዉብ በዓላችን ነው” ሲሉም አክለዋል፡፡
የጥምቀት በዓል በአለም አደባባይ ስማችንን የሚያስጠራ፤ ውበታችንን የሚገልፅ፤ አንድነታችንን የሚያሳይ፤ ታይተው የማይጠገቡ ኢትዮጵያዊ የአብሮነት ጥበቦች በህብራዊ ቀለማት አሸብርቀው በአደባባይ የሚገለጡበት ነው ብለዋል፡፡
በዓሉ እኛነታችን የሚጎላበት፤ አለም ድምቀቱን ለማየት ከየአቅጣጫው የሚጎርፍበት፤ ውብና ድንቅ ሀይማኖታዊ እሴቶቻችን እና ከባህላዊ ሃብቶቻችን ዉስጥ አንዱና ዋነኛው ነው ሲሉም አክለዋል ከንቲባ አዳነች፡፡
አዲስ አበባችን በጥምቀት በዓል በውበት ላይ ውበት የምትጎናፀፍበት፤ ነዋሪዎቿ ተሰባስበው በጋራ የሚያሳልፉበት፣ በርካታ የውጪ ቱሪስቶችን የምታስተናግድበት፣ ከተማዋ በሁሉም አቅጣጫ እንደ አበባ የምትፈካበት በዓል መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
አዲስ አበባ “በዝማሬ፣ በአምልኮ፣ በወጣቶችና ሴቶች የምታሸበርቅበት፣ በአባቶችና እናቶች አብሮነትና ምርቃት የምትደምቅበት ልዩ ጊዜ ነው” ብለዋል በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መዕልክት፡፡
በመልዕክታቸውም “በአብሮነታችን ለዘላቂ ሰላማችን እንትጋ፤ በፍቅራችንና መከባበራችን ኢትዮጵያን እናፅና፤ በትብብራችንና በጠንካራ ስራችን ኢትዮጵያን ከፍ እናድርግ” ብለዋል
መልካም ያማረ በዓል ለሁላችንም ይሁንልን ካሉ በኋላ በዓሉ “አብሮነታችን ያጠንክርልን፤ ፍቅራችንን ያበርታልን፤ ሰላማችንን ያብዛልን” ሲሉም ከንቲባ አዳነች የመልካም ምኞት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡