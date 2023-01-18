በኦሮሚያ ክልል 341 ሰዎች በሙስና ተጠርጥረው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑን የጸረ ሙስና ኮሚቴ አስታወቀ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 10/2015 በኦሮሚያ ክልል የጸረ ሙስና ኮሚቴ ከተቋቋም ወዲህ 341 ሰዎች በሙስና ተጠርጥረው ጉዳያቸው እየተጠራ መሆኑን የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚቴ አስታወቀ።
የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የክልሉ ጸረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚቴው ከተቋቋም ወዲህ ያካናወነውን ተግባራት አስመልክቶ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
የኮሚቴው አባልና የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጉዮ ዋሪዮ፤ ኮሚቴው ከተቋቋመ ጀምሮ 61 ጥቆማዎች መቀበሉን ገልጸዋል።
ከቀረቡት ጥቆማዎች ውስጥ 30 ጥቆማዎች ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ ጠቁመው፤ 31 ጥቆማዎች ደግሞ የማጣራት ስራ እየተከናወነባቸው ይገኛል ብለዋል።
ኮሚቴው 106 መዝገቦች ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ ውስጥ 46 መዝገቦች ላይ ክስ መመስረት የሚያስችል ማስረጃ ተገኝቶ ክስ መመስረቱንና እነዚህ መዝገቦች ስር 79 ግለሰቦች ጉዳያቸው በሕግ እየታየ ይገኛል ነው ያሉት።
በጥቅሉ የጸረ ሙስና ኮሚቴው ተቋቁሞ ስራ ከጀመረ ወዲህ 341 ግለሰቦች በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
ከዚህም ባለፈ 29 የግልሰብ መኖሪያ ቤቶች፣ 7 የቀበሌ ቤቶችና አንድ የንግድ ቤት እግድ መጣሉን ገልጸዋል።
ያለ አግብባብ የተመዘበረ የመንግስትና የሕዝብ ሀብት ከማስመለስ አንጻርም ከ82 ሺህ ካሬ በላይ የከተማ መሬት በሙስና የተገኘ ሊሆን እንደሚችል ተጠርጥሮ የፍርድ ቤት እግድ ወጥቶ እየተጣራ ይገኛል ብለዋል።
በተጨማሪም 13 ሄክታር የገጠር መሬትም እንዲሁ እየተጣራ መሆኑን አመልክተው፤ 161 ሺህ ካሬ የከተማ መሬት ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ ሆኗል ነው ያሉት።
አብዛኛው ለሌብነትና የሙስና ምንጭ እየሆነ ያለው የመሬት አስተዳደርና ማስተላለፍ፣ የመንግስት ግዢና ሕገ-ወጥ ሀሰተኛ ሰነዶች ጥቅም ላይ መዋል እንደሆነም አመላክተዋል።
ሌላው የኮሚቴው አባልና የክልሉ ጸረ-መስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አብደላ ኦገቴ በበኩላቸው፤ ሕዝቡ በተሻለ ሁኔታ ጥቆማ እያቀረበ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይም ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀው፤ ጥቆማ ሲሰጥ እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ ላይ መመሰረት አንደሚገባም መልዕክት አስተላልፈዋል።
መነሻው ትክክለኛ ያልሆነ ጥቆማ መንግስትንም ላልተፈለገ ወጪና ግልሰቦችንም ላልተፈለገ እንግልት የሚዳርግ ነው ብለዋል።
በክልል ደረጃ የተቋቋመው ኮሚቴ ሰባት አባላት ሲኖሩት በስሩ አራት ንኡሳን ኮሚቴዎች እንዳሉት ተመልክቷል።
አራቱ ንኡሳን ኮሚቴዎችም ጥቆማ ተቀባይ፣ የቀረበውን ጥቆማ የሚያጣራ፣ የወንጀል ምርመራና ክስ እንዲሁም የኮሙኒኬሽን ዘርፎች መሆናቸው ታውቋል።