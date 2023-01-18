የፅንፈኝነት አመለካከትና ተግባራትን እንዲሁም ሌብነትና ብልሹ አሰራርን ለመግታት የተጀመረውን ትግል ከግብ እንዲደርስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል – አቶ አብዱጀባር መሀመድ

አዲስ አበባ ኢዜአ ጥር 10/2015፦የፅንፈኝነት አመለካከት እና ተግባራትን እንዲሁም ሌብነት እና ብልሹ አሰራርን ለመግታት የተጀመረው ትግል ከግብ እንዲደርስ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ የሀረሪ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱጀባር መሀመድ ገለጹ።
ብልፅግና ፓርቲ በሀረሪ ክልል እና በድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳድር ለሚገኙ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለሁለት ቀናት በሀረር ከተማ ሲካሄድ የነበረው የውይይት መድረክ ተጠናቀቀ።
በመድረኩ ማጠቃለያ ላይ አቶ አብዱጀባር በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት በተካሄደው የአመራር የውይይት መድረክ የሰላም እና የጸጥታ ችግሮችን በጋራ ታግሎ በማስወገድ ለዘላቂ ልማትና ብልጽግና ለማረጋገጥ በጋራ መቆም የሚያስችል ግንዛቤ የተያዘበት ነው።
በውይይት መድረኩ አገራዊ እና ፖለቲካዊ የጸጥታ ሁኔታን በሚመለከት ጥልቅ ውይይት በማካሄድ የጋራ ግንዛቤ በመያዝ የወደፊት አቅጣጫ መቀመጡን ገልጸዋል።
በምስራቁ ኢትዮጵያ አካባቢ በተለይ በሀረሪ ክልል እና በድሬ ዳዋ ከተማ የሕዝብን ሰላም እና አንድነት በማጠናከር ለጋራ ልማትና ተጠቃሚነት ሁሉም አመራሮች አሁን ከደረስንበት የበለጠ በከፍተኛ ኃላፊነት እና ቁርጠኝነት በትብብር አብሮ ለመስራት መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
በውይይት መድረኩ አንዱ አካባቢ ያለውን መልካም ተሞክሮ ልምድ የመለዋወጥ እድል መገኝቱና በአመራሮቻችን መሀከል ያለውን ወንድማማችነት፣ እህትማማችነት ከማጠናከር አንጻር ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን አመላክተዋል።
የፖለቲካ ንግድ ተዋናዮች በተለይም ለአመራሩ ፈተና መሆናቸውን በመገንዘብ ለዚሁ የሚመጥን ምላሽ የሚሰጥ አመራር አስፈላጊ መሆኑም ታምኖበታል ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ የነበረችበትን ሁኔታ በአግባብ በመረዳት ችግሮችን ለመሻገር ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን የገለጹት የፓርቲው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፤ በሂደቱ በፈተና ውስጥ ስኬትን ማስመዝገብ የተቻለበት ስለመሆኑ ጠቅሰዋል።
በዚህ ሂደት ችግሮችን በማለፍ የተመዘገቡ ውጤቶችን እንደ መልካም ተሞክሮ በመውሰድ በቀጣይ ለተሻለ ስኬት መዘጋጀት እንደሚገባ የጋራ አቋም ተወስዷል ብለዋል።
ሀገሪቱ የሰነቀችውን የብልፅግና ራዕይ ዕውን ለማድረግ “ልክ እንደ ትናንቱ ዛሬም ህብረታችን እና አንድነታችንን በማጠናከር፤ በፍቅር ተደምረን፣ በወንድማማችነት አብሮ መኖርን የሁልጊዜ አስተምህሮ ማድረግ ይጠበቅብናል” ሲሉ አሳስበዋል።
የፅንፈኝነት አመለካከት እና ተግባራትን እንዲሁም ሌብነት እና ብልሹ አሰራርን ለመግታት የተጀመረውን ትግል ከግብ እንዲደርስ አመራሩን ጨምሮ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
አመራሩ የዓላማ ፅናትና የትግል ቁርጠኝነትን በመላበስ ብልሹ አሠራርን እንዲሁም ጽንፈኝነትን በጽናት መታገል እንደሚገባው ገልጸዋል።
በፖለቲካ ገበያ ትርፍ ለማግኘት የሚደረገውን ጥረትና የአክራሪነት እንቅስቃሴን በመታገል የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ለማስቀጠል በየደረጃው ያለ አመራር የጋራ አቋም መያዙን ገልጸዋል።