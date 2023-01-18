በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲመለሱ በትኩረት እየተሰራ ነው- ዶክተር ለገሰ ቱሉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 10/2015 በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲመለሱ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ።
ሚኒስትሩ የጥምቀት በዓል አከባበር ዝግጅት፣ አገራዊ የሰላም እና ደህንነት ጉዳዮችን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙኃን ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም የገና በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን ተከትሎ የከተራ እና የጥምቀት በዓልም ስርዓቱን ጠብቆ በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።
የኢትዮጵያን ሰላም እና ደህንነት ለማጽናት ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘው የሰላም ሂደትም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል።
በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የአፋር፣ የአማራ እና ትግራይ ክልሎች ከዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ጋር በመሆን የተለያዩ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ድጋፎች ተደራሽ እየተደረጉ እንደሚገኝም አክለዋል።
ማህበራዊ እና ምጣኔ ሃብታዊ ጠቀሜታ ያላቸው እንደ ቴሌ፣ ባንክ፣ መብራት፣ የአየር እና የየብስ ትራንስፖርት እና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እና ተቋማት ወደ ስራ መመለሳቸውን አንስተዋል።
በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መደረሱን ተከትሎ የናይሮቢ አንድና ሁለትን ስምምነት መሰረት በማድረግ የህወሓትን ታጣቂዎች ወደ ካምፕ የማስገባት እና ከባድ መሳሪያዎችን የመረከብ ስራ መጀመሩን አስታውሰዋል።
በትግራይ ክልል መቐለ እና በውቅሮ ከተሞች የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪ ፖርኮች ወደ ስራ እንዲመለሱ የባለሙያዎች ቡድን ወደ ስፍራው በማቅናት የመጀመሪያ ደረጃ የምልከታ ጥናት መደረጉን ጠቅሰዋል።
በዚህም የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት በማጽናት በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት ስራ እንዲመለሱ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ ፍላጎት በመነሳት የሰላም ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ በርካታ ታጣቂዎች እጅ በመስጠት ወደ ቀደመ ሰላማዊ ኑሯቸው እየተመለሱ እንደሚገኝ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እና የአማራ ክልልን ለዓብነት ጠቅሰዋል።
በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው አሸባሪው ሸኔን ስርዓት ለማስያዝም ከወታደራዊ እርምጃ በተጨማሪ ውጤታማ ህዝባዊ ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ይህን ተከትሎም በመላ አገሪቱ አንፃራዊ ሰላም እየተፈጠረ መምጣቱን አስታውቀዋል።