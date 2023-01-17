የፍትህ ሥርዓቱ ቀልጣፋ፣ ከአድሎ የጸዳና የዜጎችን እርካታ ያረጋገጠ እንዲሆን የተጀመሩ የለውጥ ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 9/2015 የፍትህ ሥርዓቱ ቀልጣፋ፣ ከአድሎ የጸዳና የዜጎችን እርካታ ያረጋገጠ እንዲሆን የተጀመሩ የለውጥ ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ ተናገሩ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 8ኛ መደበኛ ስብሰባው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የቀረበለትን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አዲስ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት እጩዎችን ሹመት አጽድቋል።
ምክር ቤቱ የአዲስ ፕሬዝዳንቶችን ሹመት ያጸደቀው ከዚህ ቀደም ተቋሙን በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ የነበሩት መዓዛ አሸናፊና ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ሰለሞን አረዳን በመተካት ነው፡፡
በዚህም መሠረት፤ አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እንዲሁም አበባ እምቢዓለ በምክትል ፕሬዝዳንትነት ሆነው እንዲሾሙ ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።
የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በመሆን ዛሬ የተሾሙት አቶ ቴዎድሮስ ምህረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ ትምህርት ቤት በረዳት ፕሮፌሰርነት ሲያገለገሉ የቆዩ ሲሆን በተለያዩ ተቋማት የሕግ ባለሙያና አማካሪ ሆነው ማገልገላቸው ተገልጿል።
በተመሳሳይ ምክትል ፕሬዝዳንቷ ወይዘሮ አበባ እምቢዓለ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲሁም በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት አገልግለዋል።
በተጨማሪም በፌዴራል ሥነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን በአቃቢ ሕግነት ማገልገላቸው ተጠቅሷል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ የዕጩ ተሿሚዎችን የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ ለምክር ቤቱ በዝርዝር አቅርበዋል።
መንግሥት እንደ አገር ከጀመራቸው የለውጥ ሥራዎች ውስጥ የፍትህና የዳኝነት ተቋማት አንዱ መሆኑን ነው ያስረዱት።
በዚህም የፍትህ ሥርዓቱ ቀልጣፋ፣ ውጤታማ፣ ከአድሎ የጸዳና የዜጎችን ዕርካታ ያረጋገጠ እንዲሆን በርካታ ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል።
እስካሁን በተከናወኑ ተግባራት የተገኙ መልካም ውጤቶች ቢኖሩም አሁንም ኅብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ ብዙ መሥራት ይጠይቃል ብለዋል።
ለዚህም መንግሥት በአገር አቀፍ ደረጃ የፍትህ ሥርዓቱን ለማሸጋገር የጀመራቸውን ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸው አዲስ ተሿሚዎቹም ይህንን የተጀመሩ ሥራዎች በማስቀጠል ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
በቀረቡ እጩ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ሹመት ላይ አስተያየት የሰጡ የምክር ቤት አባላት አዲሶቹ ተሿሚዎች በፍትህ ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በማስተካከል በኩል ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በምክር ቤቱ ሹመታቸው የጸደቀላቸው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምህረትና ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ አበባ እምቢዓለ በምክር ቤቱ ቀርበው ቃለ-መሃላ በመፈጸም ኃላፊነታቸውን ተረክበዋል።