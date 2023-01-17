በሲዳማ ክልል ለጉዳት የተጋለጠ 116 ሺህ ሄክታር መሬት በአፈርና ውሃ እቀባ ልማትይለማል

ሀዋሳ ፤ ጥር 9 ቀን 2015(ኢዜአ)፡- በሲዳማ ክልል በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ለጉዳት የተጋለጠ 116 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የአፈርና ውሃ እቀባ ልማት ስራ እንደሚካሄድ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች የተሳተፉበት የ2015 ዓ.ም ክልላዊ የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ንቅናቄ መድረክ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ ላይ የቢሮው ኃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ ፤ በክልሉ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ “በቴክኖሎጂ የዘመነ ተፋሰስ ልማት ለብልጽግናችን” በሚል መሪ ቃል እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
በንቅናቄው በክልሉ የተራቆቱና የተጎዱ አካበቢዎችን ጥቅም ሊሰጡ ወደ ሚችሉበት ደረጃ ለማምጣት ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
በዚህ ረገድ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ለጉዳት የተጋለጠ 116 ሺህ ሄክታር መሬት ከሰውና እንስሳት ንኪኪ በመከለል የአፈርና ውሃ እቀባ ልማት ስራ ለማካሄድ መታቀዱን አስታውቀዋል።
እንዲሁም የስነ አካላዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በነባርና አዳዲስ 646 ንዑስ ተፋሰሶች ላይ ለመስራት ግብ መያዙን ጠቅሰው፤ ለስኬታማነቱ የሰው ጉልበትና የስራ ጥራት ሳይጓደል በተቀናጀ መልኩ ርብርብ እንደሚደረግ አስረድተዋል።
የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ንቅናቄው ለክልሉ ግብርና ምርት እድገት፣ለእንስሳት መኖ ልማት ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ለላቀ የህብረተሰብ ተጠቃሚነት የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋለ።
ለ30 ተከታታይ ቀናት በሚከናወነው በዘንድሮው የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ ላይ ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን በላይ ህብረተሰብ እንደሚሳተፍ የሚጠበቅ መሆኑን ተናግረዋል።
በንቅናቄው መድረክ ላይ የተገኙት የብልፅግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ፤ የዘንድሮው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራን ለየት የሚያደርገው ሃገራዊ ሰላም በተረጋገጠ ማግስት መሆኑን ነው ብለዋል።
የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ የህብረተሰቡን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና የስራ እድል ፈጠራ ውጤታማነትን ለማረጋገጥ፣የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖን ለመቋቋም ያለው አስተዋጽኦ የላቀ በመሆኑ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ አሳስበዋል።
ባለፉት ዓመታት በክልል በተከናወኑ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና ልማት ለውጦች መመዝገባቸውን ጠቅሰው፤ ዘንድሮም የተሻለ መስራት እንዲቻል አርሶና አርብቶ አደሩ፣የሴቶችና የወጣቶች አደረጃጀቶች የማይተካ ሚናቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
በመድረኩ ላይ ከክልል ማዕከል ፣ ከሰባት ከተማ አስተዳደሮችና 30 ወረዳዎች የተውጣጡ ከንቲባዎችና አስተዳዳሪዎች፣የግብርና ሴክተር የስራ ኃላፊዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።