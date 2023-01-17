ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት የመሰረተ ልማት ችግር ፈተና እንደሆነባቸው የደቡብ ወሎ ዞን ባለሀብቶች ገለጹ

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 9/2015 የአማራ ክልል ለኢንቨስትምንት መስፋፋት ትኩረት ቢሰጥም የመሰረተ ልማት ችግር አሁንም ፈተና እንደሆነባቸው በደቡብ ወሎ ዞን በኢንቨስትመንት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች ገለፁ፡፡
የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በበኩሉ የመሰረተ ልማት ችግሩን ለማቃለል በዚህ ዓመት ብቻ ከ484 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦ እየተሰራ መሆኑን በደሴ ከተማ በተካሄደ ውይይት ወቅት ገልጿል።
የደሴ ከተማ ነዋሪው አቶ ይማም አሊ እንደገለጹት ቀደም ሲል በኢንቨስትመንት ዘርፉ የመልካም አስተዳር፣ አገልግሎት አሰጣጥና ሌሎች ተግዳሮቶች ነበሩ።
መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት ከላይ የተጠቀሱት ችግሮች እየተቃለሉ በመምጣታቸው እርሳቸው በ’ቱሉ አውሊያ’ ከተማ ቦታ ተቀብለው በ30 ሚሊዮን ብር ካፒታል ማደያ ገንብተው ማጠናቀቃቸውን ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ የመብራት አቅርቦት ባለመኖሩ በጀነሬትር ስራ በማስጀመር ለነዳጅ በየወሩ ከ15 ሺህ ብር በላይ ለማውጣት መገደዳቸውን በማሳያነት አቅርበዋል።
ሌላው ባለሃብት እቶ መልካሙ አሊ በበኩላቸው ከዚህ በፊት መሬት ወስደው በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ከአገልግሎት አሰጣጡ ጀምሮ ሌሎች ፈተናዎች ነበሩ ብለዋል።
በጃማ ወረዳ በ32 ሚሊዮን ብር በዶሮ ጫጩት ማስፈልፈያና እርባታ ስራ ለመሰማራት እየሰሩ መሆኑን ገልጸው በዚህም አንድ ሄክታር መሬት ተቀብለው ጫጩት ማስፈልፈያና ለእርባታ የሚውል ሼድ፣ የአስተዳደር ህንጻና ሌሎችንም ግንባታዎች ለማስጀመር የመንገድና የውሃ ችግር ፈተና እንደሆነባቸው ገልጸዋል፡፡
ባለሃብቱ ግንባታውን አጠናቆ ወደ ማምረት እንዲሸጋገር የክልሉ መንግስት የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን በመቅረፍ ምቹ ሁኔታ ሊፈጥር ይገባል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ጠይቀዋል፡፡
በዞኑ በኢንቨስትምንቱ ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናት ጭምር በመለየት መፍትሄ እየተሰጠ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ፋጡማ ይማም ናቸው።
እንደ መምሪያ ኃላፊዋ ገለጻ በዘርፉ እየተፈጠረ ባለ ምቹ ሁኔታ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 118 ባለሃብቶች የኢንቨስትምንት ፍቃድ ወስደው በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በበኩላቸው የተነሳውን ችግር ለመቅረፍ በዚህ ዓመት ከ484 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራትና ሌሎች ስራዎች እየተከናወኑ ነው።
አገልግሎት አሰጣጡን ጨምሮ ሌሎች አሰራሮችም በመሻሻላቸው ባለሃብቶች ወደ ክልሉ የመምጣት ፍላጎታቸው መጨመሩን ጠቁመው ቀሪ ችግሮችንም በሂደት እንፈታለን ብለዋል፡፡
በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በክልሉ 344 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 2 ሺህ 575 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠት መቻሉን በማሳያነት ገልጸዋል፡፡
በክልሉ እስካሁን ከ3 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ 28 የኢንዱስትሪ መንደሮችን በመመስረት አስፈላጊ መሰረተ ልማት በማሟላት ለባለሃብቱ ክፍት መደረጉን ተናግረዋል።
በምክክሩ የክልል፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ ባለሃብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡