በሲዳማ ክልል የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ

ሀዋሳ፤ ጥር 09 ቀን 2015 (ኢዜአ) ፡- በሲዳማ ክልል የጥምቀት በዓል ሠላም የሰፈነበት ሆኖ እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ።
በሲዳማ ክልል በሁሉም አካባቢዎች ከከተራ ጀምሮ እስከ የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ሀይሉ በቂ ዝግጅት ማድረጉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተስፋዬ ቱንጋሞ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ለዚህም የክልሉ የፀጥታ ሀይል ከሀገር መከላከያ፣ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ ፌዴራል ፖሊስ ጋር በቅንጅት ለመስራት የሚረዳ ዕቅድ በማዘጋጀትና የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል ።
ክልሉ በበዓላትና ሌሎች ኩነቶች ወቅት ከህዝብ ጋር ተናቦ የመስራት ልምድ አለው ያሉት ኮሚሽነር ተስፋዬ፤ ይህም መላው የክልሉ ህዝብ በዓሉ በሰላም እንዲከበር የጸጥታ ስራ እንደሚሰራ አረጋግጠዋል ።
ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶችና በየአካባቢው ከሚገኙ የበዓል አከባበር ኮሚቴዎች በጋራና በተደራጀ መንገድ እንደሚሰራ አስታውቀዋል ።
በህዝባዊና ሐይማኖታዊ በዓላት ወቅት በተለይ ወጣቶች የየአካባቢያቸውን ሠላም በማስጠበቅ የሚያበረክቱት አስተዋፅዖ የጎላ እንደሆነ ገልፀው ፤ በጥምቀት በዓልም ለፀጥታ አካላት ሁለንተናዊ እገዛ እንዲያደርጉ ከወዲሁ መሰራታቸውን ጠቁመዋል ።
ጥምቀት ከሌሎች በዓላት በተለየ በአደባባይ የሚከበርና ምዕመኑም በሥርዓተ ፀሎትና በጥምቀተ ባህር የሚታድርበት በመሆኑ ልዩ ትኩት በመስጠት የ”ፓትሮልና ሮንድ ” ጥበቃ ሥራዎች እንደሚኖሩም ተናግረዋል ።
ከማህበረሰቡ የተውጣጡ አጋዥ ኃይሎችም ከምሽት ሮንድ ጥበቃ ጀምሮ ከፀጥታ አካላት ጋር ጥምረት ፈጥረው እንደሚሰሩም ገልጸዋል።
በክብረ በዓሉ ላይ ስርቆትና መሰል ወንጀሎች ተፈፅመው ከተገኙም አፋጣኝ ፍትሕ ለመስጠት እንዲያመች በሁሉም አካባቢዎች ጥምቀተ ባህር አቅራቢያ መርማሪ ፖሊስ፣ ዐቃቤ ሕግና ዳኞችን ያካተቱ ጊዜያዊ ችሎቶች እንደሚቋቋሙ ጠቁመዋል ።
ህብረተሰቡም የወንጀል ድርጊቶችና አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ሲመለከቱ ለፀጥታ አካላት በመጠቆም የተለመደውን ትብብር እንዲያደርግ ኮሚሽነር ተስፋዬ ጥሪ አቅርበዋል ።