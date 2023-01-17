በሀረሪ ክልል እና በድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች ሲካሄድ የቆየው የውይይት መድረክ ተጠናቀቀ

ጥር 9/2015 (ኢዜአ) በሀረሪ ክልል እና በድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች ለሁለት ቀናት በሀረር ከተማ ሲካሄድ የቆየው የውይይት መድረክ በዛሬው እለት መጠናቀቁ ተገለጸ።
በማጠቃለያ መድረኩ ላይ የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የዋናው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራህ እንዳሉት የመድረኩ አላማ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በአመራሩ መካከል የተግባርና የአስተሳሰብ ወጥነትና ግልጽነት በመፍጠር የተጀመረውን ሁለንተናዊ የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ታስቦ የተከናወነ ነው።
በአገር ደረጃ የተጀመረው የሠላም፣ የልማትና የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት እንዲጠናከር አመራሩ ሚናውን በላቀ ደረጃ አንዲወጣ የመድረኩ ፋይዳ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ እንደሀገር ያጋጠሙንን ችግሮች በጠንካራ መንፈስ ለመሻገርና በየደረጃው የህዝቦችን ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማጎልበት አመራሩ ቁርጠኛ በመሆን ህዝብንና ሀገርን በጋራ ማሻገር እንደሚጠበቅበትም አስረድተዋል።
በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በተለይም በሀረሪ ክልልና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ያለውን ሰላም እንዲጠናከር፤ የህዝብ ተጠቃሚነት እና የህዝቦች ትስስር እንዲጎለብት አመራሩ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ለሁለት ቀናት በተካሄደው የአመራር ውይይት የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን በጋራ ታግሎ በማስወገድ ለዘላቂ ልማትና ብልጽግና ለመሥራት በጋራ መቆም የሚያስችል ግንዛቤ የተያዘበት መሆኑ የገለጹት ደግም የሀረሪ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ናቸው።
አመራሩ የጠራ የአስተሳሰብ እና የተግባር አንድነት በመያዝ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
አመራሩ ብልሹ አሠራርን እንዲሁም ጽንፈኝነትን በጽናት መታገል እንደሚገባው ጠቁመዋል።
የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከዲር ጀዋር በበኩላቸው በፖለቲካ ገበያ ትርፍ ለማግኘት የሚደረገውን ጥረትና የአክራሪነት እንቅስቃሴ በመታገል የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ለማስቀጠል በየደረጃው ያለ አመራር በቁርጠኝነት ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት።
ሕብረብሔራዊ አንድነት የተጠናከረባትና ለሁሉም የምትመች አገር ለመፍጠር አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅበታል ሲሉ ተናግረዋል።
በሀገራዊ፣ ወቅታዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ውይይት በማድረግ በቀጣይ የጋራ ትግልና ጥረት ለማካሔድ የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ ውይይቱ መጠናቀቁን የሀረሪ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል።