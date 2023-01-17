ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ዶክተር አኔት ዌበር ጋር ተወያዩ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ጥር 9/2015 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ዶክተር አኔት ዌበር ጋር ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል።
ውይይቱ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አተገባበር እና ወቅታዊ ሁኔታዎች እንዲሁም በቀጠናዊ እና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መንግሥት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ በማድረግ በኩል በርካታ ስራዎችን አከናውኗል ብለዋል።
መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም እንዲጀምሩ መደረጋቸውን ፣የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት እንዲስፋፋ መደረጉን እና ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን መቋቋሙን አንስተዋል።
ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ሕብረት ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ቁርጠኛ እንደሆነች ተናግረዋል።
አቶ ደመቀ የአውሮፓ ሕብረት “የፖለቲካ ግብን ያነገበው እና የሰብአዊ መብቶች ጉዳይን እንዲመረምር የተሰየመው ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን የስራ ዘመን ከመጪው የአውሮፓዊያኑ መጋቢት ወር በኋላ እንዳይራዘም ድጋፍ እንዲያደርግ” ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያ በግጭቱ ወቅት የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በሚመለከት በስምምነቱ መሠረት በሽግግር ፍትሕ መፍትሔ እንዲያገኝ እየሰራች መሆኑን አመልክተዋል።
የአውሮፓ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ አኔት ዌበር በበኩላቸው በስምምነቱ መሠረት መንግሥት የፈጸማቸውን ተግባራት ማድነቃቸውን ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤቱ ገልጿል።
ሕብረቱ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
በቅርቡ የጀርመን እና የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝትም ከአገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ባለፈ እንደ ሕብረቱ አባልነታቸው የኢትዮጵያን እና የአውሮፓ ሕብረት ግንኙነት መልሶ እንዲጠናከር በማድረግ ረገድ ሚናቸው የጎላ ነው ብለዋል።