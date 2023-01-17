በአማራ ክልል የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አርማጭሆ ወረዳ ተጀመረ

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 9/2015 በአማራ ክልል በህዝብ የነቃ ተሳትፎ የሚከናወን የበጋ ወራት የተቀናጀ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ላይ አርማጭሆ ወረዳ በሳንጃ ተፋሰስ ተጀመረ።
በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የአማራ ክልል ምክትል ርዕስ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር እና የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌስር እያሱ ኤልያስ ጨምሮ የተለያዩ የፌደራል ፣ የክልልና የዞን አመራሮች ተገኝተዋል።
በክልሉ በተያዘው የበጋ ወራት በ8 ሺህ 548 ተፋሰሶች ውስጥ የተቀናጀ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ጥበቃ ሥራ ለማከናውን ዝግጅት ተደርጎ ሥራው መጀመሩም ተገልጿል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ እስመላለም ምህረት ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በልማት ሥራው ከ4 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይሳተፋል።
በእዚህም ከ310 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ እንደሚከናወን ገልጸዋል።
ለአንድ ወር በሚቆየው የልማት ሥራ ህዝቡና በየደረጃው ያለ አመራር በልማቱ በስፋት እየተሳተፈ መሆኑን አመልክተዋል።
በተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ ሥራዎች የአፈር መከላትን በመቀነስ በኩል ተጨባጭ ለውጥ መመዝገቡን አቶ እስመላለም አመልክተዋል።
በማስጀመሪያ መርሃግብሩ ላይ ከፌደራል እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮችን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።