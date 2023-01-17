የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የከተራና የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት አደረገ

ሚዛን ጥር 09/2015 (ኢዜአ) መጪው የከተራና የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲከበር በቂ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ናካ ባንዚኬዝ የጥምቀት በዓል በሰላምና በደማቁ እንዲከበር የክልሉ ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታ ሃይሎች ጋር በመቀናጀት በቂ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ ከየዞኖች የፖሊስ መምሪያ፣ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ከአቢያተ ክርስቲያናት ተወካዮችና ከወጣቶች ጋር ውይይት በማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራ አጠናቆ ወደ ተግባር መግባቱንም ጨምረው ገልጸዋል።
በበዓሉ ወቅት ሊፈፀም የሚችለውን የስርቆት ወንጀል ለመከላከልም ምዕመናኑ በእንቅስቃሴው የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ ሞባይልና የኪስ ቦርሳዎችን በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ሲመለከት በአፋጣኝ በአቅራቢያ ለሚገኙ የፖሊስ አባላት ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል።