በጎንደር የጥምቀት ማክበሪያ ስፍራ ዝግጅት ተጠናቋል

ጎንደር (ኢዜአ) ጥር 9/2015 በጎንደር ከተማ በታላቅ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓት ለሚከበረው የጥምቀት በዓል የታቦታት ማደሪያና የባህረ ጥምቀቱ ስፍራ ዝግጅት ሙሉ በሙሉ መጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ቻላቸው ዳኜ ለኢዜአ እንደተናገሩት የጥምቀት ስነ-ስርዓቱ የሚከናወንበት ስፍራ አስፈላጊው ጥገና እና የማጽዳት ስራ መከናወኑን አስታውቀዋል፡፡
ለበዓሉ የሚታደሙ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎች እንዲሁም አምባሳደሮችና ሚኒስትሮች የሚቀመጡባቸው ስፍራዎች ደህንነታቸው በተጠበቀ መንገድ መዘጋጀቱንም አስታውቀዋል፡፡
ስነ-ሰርዓቱን በቀጥታ ለመላው ዓለም ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ ጊዚያዊ የቴሌቪዠን መሳሪያዎች የሚተከሉባቸው ስፍራዎች ላይ የድምጽ፣ የመብራት፣ የውሃ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት የማሟላት ዝግጅቶችም መጠናቀቃቸውን ጠቅሰዋል፡፡
ለታቦታት ማደሪያዎችና ለድንገተኛ አደጋዎች የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና አገልግሎት መስጫ የሚውሉ ስፍራዎች ተለይተው መዘጋጀታቸውንም አብራርተዋል፡፡
በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶች የማረፊያ ቦታ ችግር እንዳይገጥማቸው መፀዳጃ ቤቶችን ያሟሉ ከ1 ሺህ በላይ ዘመናዊ ድንኳኖች ከውጭ ሀገር በማስመጣት ለአገልግሎት ዝግጁ በመደረግ ላይ መሆናቸውንም አቶ ቻላቸው ተናግረዋል፡፡
”በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶችና ቱሪስቶች በከተማው የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን እንዲጎበኙ ዝግጅት አድርገናል” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ የግል አስጎብኚዎች ማህበር ሊቀ-መንበር አቶ ፈንታሁን ያለው ናቸው፡፡
ማህበሩ 73 አባላት ያሉት ሲሆን በከተማው የሚገኙ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን ለማስተዋወቅና ለማስጎብኘት የጥምቀት በዓሉ ምቹ አጋጠሚ የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ዘንድሮ በከተማው በሚከበረው የጥምቀት በዓል ከ1 ሚሊዮን በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች እንዲሁም ዳያስፖራዎች ይታደማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከመምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡