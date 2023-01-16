አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 የስራና የክህሎት ሚኒስቴር እና የቻይና አፍሪካ የሙያና ትምህርት ትብብር ተቋም በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ፡፡
ስምምነቱን የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ተሻለ በሬቻ እና የቻይና አፍሪካ የሙያና ትምህርት ትብብር ተወካይ ማርክ ጎንግ ተፈራረመዋል።
ዶክተር ተሻለ በሬቻ ስምምነቱ በዋናነት ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍ ላይ በጋራ ለመስራት ያለመ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ አኳያ ስምምነቱ በኢትዮጵያ ያለውን የቴክኒክና ሙያ ትምህርት አሰጣጥ ለማሻሻል እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
በተለይ ቻይና በዘርፉ ካላት የካበተ ልመድ ተሞክሮ ለመቅሰም እንደሚያግዝ ነው ያብራሩት፡፡
የቻይና አፍሪካ የሙያና ትምህርት ትብብር ተወካይ ማርክ ጎንግ በበኩላቸው ስምምነቱ በኢትዮጵያ የቴክኒክና ሙያ አመራሮችና መምህራንን አቅም ለማጎልበት እንደሚያግዝ ነው ያብራሩት፡፡
እንዲሁም ዘርፉን ለማጎልበት የሚረዳ የቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር አንስተዋል፡፡
በተጨማሪም በስምምነቱ መሰረት የልምድ ልውውጦች እንደሚከናወኑ ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የንግድ ምክር ቤት ምክትል ፀሐፊ ሚስ ዋንግ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ የነበራቸው ጉብኝት ስኬታማ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ጋር ስኬታማ ውይይት ማድረጋቸውንም አስታውሰዋል፡፡
ዛሬ የተደረገው ስምምነት በቀጣይ አብረው የሚሰሯቸው ዘርፎች አንድ አካል መሆኑን ገልጸው ይህም የሁለቱን ሀገራት ትብብር የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን ተናግረዋል።
ስምምነቱ ለአስተማሪዎችና ለተማሪዎች ስኮላር ሽፕ መስጠትንም ያካተተ ነው።