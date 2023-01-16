ፈተናዎችን ወደ ድል እየቀየርን የብልጽግናውን ጉዞ የማፋጠን እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ይቀጥላል -ፓርቲው

ሀዋሳ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 ፈተናዎችን ወደ ድል እየቀየርን የብልጽግና ጉዞን ለማፋጠን የተጀመረው እንቅሰቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
ጽህፈት ቤቱ ባለፉት ሁለት ቀናት ከክልል ማዕከል እስከ ወረዳ ለሚገኙ አመራር አካላት ወቅታዊ ሀገራዊ የውይይትና ስልጠና መድረክ መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
መግለጫውን የሰጡት የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ እንዳሉት፤ መድረኩ በአመራሩ መካከል የተግባርና የአስተሳሰብ ወጥነትና ግልጽነት በመፍጠር የተጀመረውን ሁለንተናዊ የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ታስቦ የተከናወነ ነው።
በተለይም እየገጠሙን ያሉ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችን በአግባቡ ተረድቶ በመመከት የጀመርነውን ሁሉን አቀፍ የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት በብቃት መሻገር የሚችል አመራር መፍጠር ወሳኝ ስራ ነው ብለዋል።
በዚህም ከ1 ሺህ በላይ አመራሮች የተሳተፉበት በሀዋሳ የተካሄደው መድረክ የተሳካና ግቡን የመታ መሆኑን ነው አቶ ጥላሁን በመግለጫቸው ያመላከቱት።
በፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚና ፖለቲካው ዘርፍ ያስመዘግብናቸው አስደማሚ ውጤቶች አሉ ያሉት አቶ ጥላሁን፤ ይህም አመራሩ ህዝብን በማስተባበር በብቃት መወጣት በመቻሉ መሆኑንና ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።
ካለን አቅምና ዕድል አንጻር ከዚህ በላይ ስኬታማ መሆን እየተቻለ ነገር ግን በተለያየ መልክ የሚገለጽ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንቅስቃሴዎች ተግዳሮት እንደሆነ መገምገሙን አንሰተዋል።
በአመራሩና በአባላቱ መካከል በተግባርና አስተሳሰብ ያለመዋሃድ እንዳለ በማስመሰል ብሄር፣ ሃይማኖትና ሌሎችንም መሸሸጊያ በማድረግ ልማት እንዲደናቀፍ የሚሰሩ መኖራቸውን አስረድተዋል።
እነዚህ ከህዝብ ይልቅ ለራሳቸው ብቻ የሚሰሩ የፖለቲካ ነጋዴዎች በተለያየ መልክ ትርምስ በመፍጠር የተደራጀ ዝሪፊያ መፈጸምና ደካማ ስርዓት ያላት ሀገር ለማድረግ እየጣሩ እንደሚገኙ ነው ያብራሩት።
ብዝሃ ሀይማኖት ያለን ህዝቦች ሆነን ሳለን በአክራሪነት ስሜት አንዱን በሌላው ላይ እንዲነሳ ባልተገባ መንገድ ትርክት የሚነዙ አካላትን ድርጊት በማክሸፍ አብሮነታችንን ልናጸና ይገባል ብለዋል።
የፓርቲው አመራሮች በመርሆዎችና እሴቶች በመመስረት ፈተናዎችን ወደ ድል በመቀየር የብልጽግና ጉዞን ለማፋጠን የተጀመረውን እንቅሰቃሴ አጠናክሮ ለማስቀጠል ተግባቦት መፍጠራቸውን አስታውቀዋል።
ለዚህ አመራሩ ሊወጣ ከሚገባቸው ነጥቦች መካከል ጠንካራና በትግል የተመሰረተ የፖለቲካ ጤንነት መጠበቅ፣ የዓላማ ጽናትና ቁርጠኝነት፣ ጽንፈኝነትን በጽናት መታገልን ጠቅሰዋል።
የትውልድ ግንባታ ላይ በብቃት መወጣት፣ ሁለንተናዊ ሰላም ማረጋገጥ፣ የተደራጀ ስርቆትና ብልሹ አሰራሮችን መታገል፣ የክልል አደረጃጀትን ሰላማዊና ለቀጣይ ልማት አቅም በሚሆን መልኩ ማደራጀት መሆናቸውንም አቶ ጥላሁን በመግለጫቸው አመላክተዋል።
በተለይ የፊት አመራሩ የተሰጠውን ተልዕኮ በብቃት በመወጣት የተጀመረው ሁለንተናዊ የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ሃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
ፓርቲው ጠንካራ ግምገማ እያደረገ የአመራር ቁመና ያልተላበሱት ላይ ተጠያቂነት ያለው እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቀዋል።