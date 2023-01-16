የክልሉን ሠላም ለማስቀጠል የድርሻችንን እንወጣለን-ወጣቶች

አሶሳ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 የክልሉን ሠላም በማስቀጠል ልማትን ለማጠናከር የድርሻቸውን እንደሚወጡ በሠላምና ልማት ውይይት ላይ የተሳተፉ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወጣቶች አስታወቁ፡፡
ከክልሉ ሁሉም ዞኖች ተውጣጥተው በአሶሳ ከተማ በተካሄደው ውይይት ከተሳተፉት ወጣቶች መካከል የመተከል ዞን ነዋሪው ወጣት ሰለሞን ሙለታ እንዳለው፤ አሁን በክልሉ ያለው ሠላም ተስፋ ሰጪ በመሆኑ ለልማት የሚያነሳሳ ነው፡፡
በክልሉ ሠላም ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ የወጣቱ ተቀዳሚ ሃላፊነት እንደሆነ ጠቅሷል፡፡
ለዚህ ደግሞ የህዝብ አንድነት እንዲጠናከር መስራት ይጠበቅብናል ሲል ገልጿል፡፡
በክልሉ ከ2015 በፊት የነበረው የፀጥታ ችግር እንዲመለስ አንፈልግም ያለው ደግሞ የአሶሳ ዞን ነዋሪው ወጣት መሃመድ ሳህሌ ነው፡፡
አሁን የተገኘው ሠላም በክልሉ መንግስት እና ህዝብን በበለጠ አቀራርቧል፤ በሠላም አስፈላጊነት ላይ ትልቅ ትምህርት ሰጥቶናል ብሏል ወጣት መሃመድ፡፡
የተገኘውን ሠላም ለማስቀጠል ህብረተሰቡን አስተባብረው ቅድሚያ ሰጥተው እንደሚሰሩ ተናግሯል፡፡
ወጣት አሙና አብዱልዋሃድ በበኩሏ፤ የሠላም እጦት በነበረባቸው ያለፉት ዓመታት የጥፋት ሃይሎች ወጣቶችን ለመጠቀም ሲከተሉት የነበረውን መንገድ በሚገባ መረዳት ችለናል ብላለች፡፡
ከየትኞቹም ጥያቄዎች በፊት አሁን ያለውን ሠላምና መረጋጋት ማስቀጠል ግዴታችን ይሆናል ስትል ገልጻለች፡፡
ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ሌሎች ችግሮቻች ሁሉ በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት ሊፈቱ እንደሚችሉ ተናግራለች፡፡
በክልሉ የተገኘውን ሠላም ለማስቀጠል የበኩላቸውን እንደሚወጡ ያስታወቁት ወጣቶቹ፤ አሁን በግብርና ልማት በስፋት ለመግባት መነሳታቸውን ተናግረዋል፡፡
መንግስት ግንባታቸው የተቋረጡ መንገዶችን፣ የስልክ እና የመብራት አገልግሎቶችን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን፤ የክልሉ መንግስት የተፈጠረውን ሠላም በመጠቀም መልሶ ማቋቋምን ዋነኛ ስራ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ሶስቱ ዞኖችን በማስተሳሰር የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ መመለስም ሌላኛው ዋነኛ ትኩረት እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡
በነበረው ችግር ምክንያት ተጀምረው የተቋረጡ የመንገድ መሰረተ-ልማት ግንባታዎችን መልሶ ለማስጀመር ከፌዴራል መንግስት ጋር የተጀመረ ጥረት መኖሩን አስረድተዋል፡፡
ስልክና የመብራት አገልግሎት ችግሮችን በተመለከተ የክልሉ መንግስት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር በረጅምና በአጭር ጊዜ እንዲፈቱ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሠራ አቶ አሻድሊ አስታውቀዋል፡፡
የክልሉ ህዝብ በተለይም ወጣቱ በፍቅርና በሠላም ወደ ልማት እንዲገባ አቶ አሻድሊ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡