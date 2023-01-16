በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዝ ረቂቅ ደምብ ተዘጋጅቷል–የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዝ ረቂቅ ደምብ መዘጋጀቱን የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ረቂቅ ደምቡን በሚመለከት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ከተሰማሩ ማህበራት ጋር ውይይት አካሂዷል።
የከተማና እና መሰረተ-ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ኢንጅነር ወንድሙ ሴታ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ብልሹ አሰራር፣ የጥራት ችግር፣ ግንባታዎችን በተያዘላቸው ጊዜ አለማጠናቀቅ እንዲሁም ዘመናዊ አሰራሮችን ተግባራዊ አለማድረግ የዘርፉ ማነቆዎች መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ችግሩን ለመቅረፍ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው ጠቅሰው፤ ረቂቅ ደምቡ ይህን ታሳቢ በማድረግ መዘጋጀቱን አንስተዋል፡፡
ረቂቅ ደንምቡ በግንባታ ሥራዎች፣ በግንባታ አገልግሎቶች እና በሌሎች የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሥራዎች ላይ የሚሳተፉ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት በሀቀኝነት እና በታማኝነት እንዲሰሩ የተደነገጉ መርሆዎች እና ግዴታዎችን የያዘ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
ዓላማውም የዘርፉ ባለድርሻ አካላት በስነ-ምግባር የታነፁ ሆነው ህጎችን፣ መርሆዎችንና መመሪያዎችን እንዲያከብሩ በማድረግ በግንባታው ኢንዱስትሪ ላይ ህዝባዊ አመኔታ መፍጠር ነው፡፡
ይህም የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን በመቅረፍ ዘርፉ ለአገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት የበኩሉን እንዲወጣ ያስችላል ብለዋል።
ረቂቅ ደምቡ የስነ-ምግባር ጥሰት በሚፈጽሙ የዘርፉ ባለሙያዎች፣ ድርጅቶች እና ሌሎች አካላት ላይ ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ ለመውሰድ ያስችላል ብለዋል።
ሚኒስቴሩ የዘርፉን የአሰራር ስርዓት ከማሻሻል ባሻገር ስልጠናዎችን በማዘጋጀት ዘርፉን ለማዘመን እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
በቀጣይም ረቂቅ ደምቡ ህጋዊ ሂደቶችን ተከትሎ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ጠቅሰው፤ የሙያ ማህበራትም ዘርፉን በህግ አግባብ ለመምራት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በዘርፉ የተሰማሩት ማህበራት ተወካዮች በበኩላቸው የደምቡ መዘጋጀት በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በመፍታት ለዘርፉ ብሎም ለአገር ዕድገት ሚናው የጎላ መሆኑን አንስተዋል፡፡
በማህበራቱ መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር እንዲጠናከር መስራት እንደሚገባም ነው የጠቆሙት፡፡
በተጨማሪም ደምብ ከማውጣት ባሻገር ተፈጻሚነቱ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የስራ እድል በመፍጠር ረገድ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ ዘርፎች መካከል ሲሆን፤ ለአብነትም ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ1 ነጥብ 8 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ እድል መፍጠሩን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል፡፡