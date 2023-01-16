የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚንስቴር ከተሽከርካሪዎች የሚለቀቁ ሙቀት አማቂ ጋዞች ልኬት ላይ ጠንካራ የቁጥጥር ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚንስቴር ከተሽከርካሪዎች የሚለቀቁ ሙቀት አማቂ ጋዞች ልኬት ላይ ጠንካራ የቁጥጥርና ክትትል አሰራር ሊዘረጋ እንደሚገባ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
በኅዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚንስቴር ከተሽከርካሪዎች የሚለቀቁ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልኬትና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ላይ ተወያይቷል።
ቋሚ ኮሚቴው የ2013 እና የ2014 በጀት ዓመት ከተሽከርካሪዎች የሚለቀቁ የሙቀት አማቂ ጋዞች ክዋኔ ሪፖርት መሰረት ጥያቄዎችን አንስቷል።
ሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት ስታንዳርድ ወጥቶ በአግባቡ ተግባራዊ አለመደረጉና ሙቀት አማቂ ጋዞች ለመቀነስ የሚያስችል አስፈላጊ መሰረተ-ልማት አለመሟላቱን ተመላክቷል።
የሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን ለመለካት የሚያስችል ዘመናዊ መሣሪያ ተግባራዊ አለመደረጉም በኦዲት ግኝቱ መመላከቱ ተገልጿል።
በትራንስፖርት ዘርፍ ከአካባቢ የአየር ብክለት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ተገቢ የቴክኒክ ምርመራ መሣሪያዎች እንደሌሉም እንዲሁ።
የሙቀት አማቂ ጋዞች የመረጃ ቋት ወደ ሥራ አለመግባቱና ከክልል የትራንስፖርት ቢሮዎች ጋር ጠንካራ የቁጥጥርና የክትትል ሥርዓት አለመኖሩ ተገልጿል።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚንስትር ዴኤታ በርኦ ሀሰን የስታንዳርዱ ዘግይቶ መጽደቅ ሥራዎች በተያዘላቸው ወቅት እንዳይሰሩ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱን ገልጸዋል።
ስታንዳርዱ ከጸደቀ በኋላ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ እየተተገበረ መሆኑን አንስተዋል።
ሥራው በርካታ የመሰረተ-ልማት ዝርጋታዎች የሚያስፈልጉት እንደመሆኑ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ከቋሚ ኮሚቴው የተነሱ በጉድለት የተነሱ አስተያየቶችን በመውሰድ በተቀሩት ጊዜያት ለማስተካከል በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ በበኩላቸው 21 የመመዘኛ መስፈርቶች ተዘጋጅተው ወደ ሥራ መገባቱን ገልጸዋል።
በዚህም በርካታ መልካም ጅምሮች መኖራቸውን ጠቁመዋል።
ያም ሆኖ ስታንዳርዱ በአግባቡ ተግባራዊ እንዲደረግና ጠንካራ የክትትልና የቁጥጥር ሥራዎች እንዲሰሩ ነው ማሳሰቢያ የሰጡት።
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አራሬ ሞሲሳ ጠንካራ አፈጻጸም የነበራቸው ተግባራት ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ገልጸዋል።
ሁሉን አቀፍ የሆነ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ጠንካራ የቁጥጥርና የክትትል ሥርዓት መዘርጋት እንዳለበት ጠቁመዋል።