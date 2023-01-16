በመዲናዋ የጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት ተደርጓል

አዲስ አበባ (ኢዜአ)ጥር 8/2015 በመዲናዋ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በድምቀት እንዲከበር ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ባህል፣ ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት መካከል አንዱ ነው፡፡
የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት የሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ ይታወቃል፡፡
ይህንንም ሀብት ለማየት እና በአሉን ለመታደም ከተለያዩ የዓለም ሀገራት በርካታ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ፡፡
በዓሉ በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች መካከል አዲስ አበባ አንዷ ስትሆን፤ በዓሉን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት መደረጉን ነው የከተማዋ ባህል፣ ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የገለጸው፡፡
የቢሮው ምክትል ኃላፊ ደስታ ሎሬንሶ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በዓሉ ከሃይማኖታዊ እሴቱ ባለፈ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መስህብነቱ ጉልህ ስፍራ የሚሰጠው መሆኑን ተናግረዋል።
የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ እሴቱ በተጨማሪ ዓለም አቀፋዊ ቅርስነቱን በሚያጎላ መልኩ በአዲስ አበባ ለማክበር ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ቢሮው በዓሉን ለማክበር ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚመጡ እንግዶች የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙ የሚያደርጉ ስራዎችም እየተከናወኑ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ኃላፊው አክለውም በዓሉን ለመታደም የሚመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኝዎችን ለማስተናገድ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ አቅጣጫ መቀመጡን ተናግረዋል።
የቱሪዝም አገልግሎት የሚሰጡ የአገልግሎት ተቋማት በዓሉን ለመታደም ለሚመጡ ቱሪስቶች ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅ መልካም መስተንግዶ እንዲያደርጉ አስፈላጊው ዝግጅት ስለመደረጉም ነው ያነሱት፡፡