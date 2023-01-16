የኦሮሚያ ክልል የማር ምርትን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለጸ

አምቦ (ኢዜአ) ጥር 08 ቀን 2015 የኦሮሚያ ክልል የማር ምርትን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የክልሉ ምክትል ፕሬዘዳንት አቶ አብዱልሃኪም ሙሉ ገለጹ፡፡
በምዕራብ ሸዋ ዞን የሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብርን ስኬታማ ለማድረግ በማር ምርት ልማት ከተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ተደርጓል።
በዚሁ ወቅት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዘዳንት አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ እንዳሉት፣ ንብ ማነብ እንደሌሎች የግብርና ልማት ዘርፎች ብዙ ወጪና ድካም ሳይጠይቅ በቀላሉ ውጤት የሚያስገኝ ነው።
ክልሉ ለማር ምርት ምቹ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አብዱልሀኪም ከማር ምርት የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
የማር ምርት ለአምራቹ ከሚሰጠው ጠቀሜታ ባሻገር ለውጪ ገበያ ጭምር የሚቀርብ በመሆኑ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል ነው ያሉት።
የንብ አናቢ አርሶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግ ከምርምር ተቋማትና ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ተቀራርቦ እየተሰራ ይገኛልም ብለዋል።
የምዕራብ ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዲዳ ጉደታ በበኩላቸው፣ “በማር ምርት ላይ ለውጥ ለማምጣት ብዙ መስራትና ማስተዋወቅ ያስፈልጋል” ብለዋል።
ጥራቱን የጠበቀ ማር በብዛት ለማምረት በዞን ደረጃ ዘመናዊ ቀፎዎች ለአርሶ አደሮች እንዲዳረስ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ዞኑ ለንብ ማነብ ምቹና እምቅ አቅም እንዳለው ጠቅሰው በንብ ማነብና በሃር ልማት ወጣቶችን በስፋት በማሳተፍ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብርን ለማሳካት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዞኑ የንብ አናቢዎች የገበያ ትስስር ችግር እንዳያጋጥማቸው የሚሰሩ ስራዎች መኖራቸውን ጠቁመው፤ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት አርሶ አደሮቹን በማህበር በማደራጀት ምርታቸውን ለገበያ እንዲያቀርቡ እየተደረገ እንደሚገኝም አቶ ዲዳ ተናግረዋል፡፡
ከንብ ልማቱ በተጓዳኝ በእንስሳት እርባታና በወተት ተዋጽኦ፣ በስፋት በመሰማራት ኑሯቸውን እንድያሻሻሉ እየተደረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ የስራ ኃላፊዎች፣ የዘርፉ ምሁራን፣ በዘርፉ ልማት የተሰማሩ ሞዴል ንብ አናቢ አርሶ አደሮችና ማህበራት እየተሳተፉ ነው።