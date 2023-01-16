የሐረሪ ክልል እና የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት እያካሄዱ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 8/2015 የሐረሪ ክልል እና የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች እንዲሁም በሠላምና ፀጥታ ጉዳዮች ላይ በሀረር ከተማ እየመከሩ ይገኛሉ።
በመድረኩ ላይ የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት እና የፓርቲው ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራህ ፣ የሀረሪ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ፣ የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳድር ከንቲባ አቶ ከድር ጃዋር ተገኝተዋል።
በተጨማሪም የብልጽግና ፓርቲ የፓለቲካና ርዕዮተ ዓለም ግንባታ ዘርፍ ሃላፊ አቶ አብርሃም አለኸኝ፣ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና አለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ሀላፊ አቶ ሳዳት ነሻን ጨምሮ የሀረሪ ክልል እና የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳድር ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
በወቅታዊ አገራዊና ክልላዊ ፖለቲካዊ አዝማሚያዎች ላይ የጋራ አረዳድ በመፍጠር የተጀመረው የሠላም፣ የልማትና የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት እንዲጠናከርና አመራሩ ሚናውን በላቀ ደረጃ አንዲወጣ መድረኩ ፋይዳው የጎላ መሆኑ ተገልጿል።
የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት እና የፓርቲው ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራህ አገራዊና ቀጠናዊ ወቅታዊ ፖለቲካዊ አዝማሚያዎችን እና ለዘላቂ ሠላም ግንባታ የተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎችን እና ስጋቶችን ላይ ዝርዝር መነሻ ሀሳብ ማቅረባቸው ተጠቅሷል።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ክልላዊ ወቅታዊ ፖለቲካዊ አዝማሚያዎችና የሠላምና የፀጥታ ሁኔታዎችን አስመልክቶ መነሻ ሀሳብ አቅርበዋል።
በተመሳሳይ የድሬ ዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጃዋር የአስተዳደሩን ወቅታዊ ፖለቲካዊ አዝማሚያዎችና የሠላምና ፀጥታ ሁኔታዎችን አስመልክቶ መነሻ ሀሳብ ማቅረባቸው ተመላክቷል።
ከመድረኩ ሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አመራሩ በመወያየት የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ የህዝብ ተጠቃሚነት፣ ሀገራዊ አንድነትና ወንድማማችነትን በጋራ አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችል አቅጣጫ ይቀመጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከሐረሪ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል።