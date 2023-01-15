በሐረሪ ክልል የጥምቀት በዓል በሠላም ለማክበር ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ

ሐረር (ኢዜአ) ጥር 07/2015 በሐረሪ ክልል መጪው የጥምቀት በዓል በሠላም ለማክበር ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ።
በጋራ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የክልሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ታጁ ዑመር፤ በክልሉ በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ በርካታ ምዕመናን፣ ጉብኚዎችና ሌሎች እንግዶች እንደሚታደሙ የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል።
በአብሮነት፣ በፍቅርና በአንድነት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር በሠላም እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ከሐይማኖት አባቶች፣ ከወጣቶችና ከሌሎች አካላት ጋር ቀደም ሲል ውይይቶችን ጨምሮ ዝግጅቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን አስረድተዋል።
ፖሊስ ሌሎች የፀጥታ አካላትና ማህበረሰቡ በጋራ በመሆን በክልሉ በዓሉ የሚከበርበት ስፍራን የማጽዳት ስራ መከናወኑንም ጠቅሰዋል።
ከከተራ በበዓል ጀምሮ የፖሊስ ተባባሪዎች ከሌሎች የጸጥታ ጋር የሰላምና ጸጥታ ማስከበር ስራ በቅንጅት እንደሚያከናውኑ የገለጹት ምክትል ኮማንደር ታጁ፤ በተለይ በዓሉን የማይወክሉ አለባበሶችና አርማዎችን መያዝና ማንጸባረቅ ስለማይፈቀድ ሁሉም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም አሳስበዋል።
በሐረር የበዓል አከባበር በጸጥታና በሰላም ዙሪያ የሀይማኖት መለያየት ሳይኖር ሁሌም በጋራ እየሰራን ነው፤ አሁንም የጥምቀት በዓልን በአብሮነትና በሠላም ለማክበር እየሰራን ነው ያሉት ደግሞ የአቦከር ወረዳ የሠላም ቤተሰብ አባል አቶ አብዲ መሀመድ ናቸው።
በተለይ በዘንድሮ በዓል ላይ የአብሮነትና የመልካምነት ተግባራትን በማከናወን ሐረር የፍቅር፣ የመቻቻልና የአብሮነት ከተማ እንደሆነች እናረጋግጣለን ሲሉ ገልጸዋል።
ሌላዋ የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ይስማ ሙሜ፤ ቀደም ብሎ የታቦት ማደርያውን የእስልምና እና የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች በተገኙበት አጽድተናል፤ ሐረር በሠላምና በፍቅር ትታወቃለች፤ ይህንን እሴት ማስቀጠል አለብን ብለዋል።
በተለይ በዓሉ ያለምንም ችግር በሠላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ከወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባባር እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ በሙስሊም በዓል ጊዜ ክርስቲያኑ፣ በክርስቲያኑ በዓል ሙስሊሙ ህብረተሰብ በመደጋገፍ፣ በመተጋገዝና በአብሮነት ነው የምናከብረው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ አሚና መሀመድ ናቸው።
የጥምቀት በዓልን በጋራ ለማክበር እየሰራን ነው ብለዋል።
ሌላው የሐረር ነዋሪ አቶ ኢሳያስ ታፈሰ በበኩላቸው፤ ሐረር የመቻቻል፣ የፍቅርና የሰላም ከተማ መሆኗን በበዓሉ ወቅት ዳግም እየሰሩ ለማሳየት ጥረት እያደረጉ ሙሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይ በበዓሉ ቤተክርስቲያኗና የፀጥታ አካላት በበዓሉ ወቅት ህግ እንዲከበር ያወጧቸው መመሪያዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ቤት ለቤት ትምህርት እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል።