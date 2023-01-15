የብድር ጫና ለማቃለል ገቢን በዘላቂነት ለማሳደግ የሚያስችል ምርታማነትን ማስፋት ይገባል – የምጣኔ ኃብት ባለሙያዎች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 7/2015 ኢትዮጵያ ያለባትን የብድር ጫና ለማቃለል የውጭ ምርትን በአገር ውስጥ ለመተካት የሚያስችልና ገቢን በዘላቂነት የሚያጎለብት ምርታማነትን ማስፋት እንደሚገባ የምጣኔ ኃብት ባለሙያዎች ተናገሩ።
በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማኅበር ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አደም ፈቶ በዘላቂነት ኢትዮጵያ ያለባትን እዳ ለማቃለል ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚገባ ይገልጻሉ።
በተለይም ከውጭ የሚገባ ምርትን በአገር ውስጥ ምርት በመተካት፤ ወደ ውጭ የሚላከውን ምርት ደግሞ በአይነት በመጠንና በጥራት በማሳደግና ገቢን ከፍ በማድረግ እዳን መክፈል እንደሚቻል ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንቅፋት የሆኑ የጸጥታና ተያያዥ ችግሮችን በዘላቂነት በመፍታት አገሪቱ ምርታማነቷን የምትጨምርበትና ገቢዋንም ከፍ የምታደረግበት ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባ ነው የገለጹት።
በዚህ ረገድ መንግሥት ከሕወሓት ጋር የደረሰው የሠላም ሥምምነት ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴው አዎንታዊ አስተዋጽዖ እንዳለው ጠቁመው ሌሎች የጸጥታ ችግሮችን በመፍታት ሙሉ በሙሉ ወደ ልማት ሥራዎች መግባት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በተጓዳኝም፤ አገሪቱ ያለባትን የብድር እዳ ለማቃለል ከአበዳሪ አገራትና ተቋማት ጋር ውይይት በማድረግ፤ ብድሩን የማራዘም፣ የማሰረዝ እንዲሁም የወለድ መጠኑን የማስቀነስ ሥራዎች በስፋት ሊሰሩ የሚገባቸው ተግባራት መሆኑን አንስተዋል።
የምጣኔ ኃብት ባለሙያ አቶ ደረጄ ደጀኔ በበኩላቸው ብድርን ለማቃለል፤ ምርታማነትን በዘላቂነት ማሳደግ አማራጭ የሌለው ተግባር መሆኑን ያስረዳሉ።
በተለይም ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን በሂደት በአገር ውስጥ ምርት በመተካት በወጭና ገቢ ንግድ ላይ ያለውን ልዩነት ማጥበብ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የዚህ ልዩነት መጥበብ የአገሪቱን ገቢ ከፍ በማድረግ አገሪቱ ወደ እዳ የምትገባበትን እድሎች እንደሚያጠብ ነው ምክረ ኃሳባቸውን የሰጡት።
ከወር በፊት፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በአሜሪካ ከተካሄደው የአሜሪካ-አፍሪካ ስብሰባ ተሳትፏቸው ጎን ለጎን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (አይ ኤም ኤፍ) ዳይሬክተር ክርስታሊና ጆርጂቫ ጋር ባደረጉት ውይይት በእዳ ማቅለያ አስፈላጊነት ላይ መምከራቸው ይታወሳል።
በቅርቡ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የነበሩት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኪን ጋንግ ለኢትዮጵያ ከፊል የብድር ስረዛ ሥምምነት ማድረጋቸውም አይዘነጋም።