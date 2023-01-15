በመዲናዋ የከተራና የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲጠናቀቅ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 7/2015 የከተራና የጥምቀት በዓል በሠላም እንዲጠናቀቅ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገለጸ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋራ በመቀናጀት የከተራና የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ ዛሬ ውይይት አካሂዷል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታሁን አበራ የከተራና የጥምቀት በዓላት በሰላም እንዲከበሩ በቂ ዝግጅት ተደርጓል።
ያም ሆኖ ጸረ-ሰላም ኃይሎች በዓሉን ለማወክ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሊያደርጉ ስለሚችሉ የተቀናጀ ሥራ መሥራት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት።
ይህንንም ተከትሎ ቢሮው በከተማዋ የሚገኙ የሰላም ሰራዊት አባላት ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከሚሰጡ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ኅብረተሰቡም አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲገጥሙ ለጸጥታ ኃይሎች በማሳወቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ነው ጥሪ ያቀረቡት።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ አገልግሎት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ነጻነት ዳባ በበኩላቸው ሁሉም የሰላም ዘብ መሆን አለበት ብለዋል።
በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ በበዓሉ የሚሳተፉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ አባላት ሥራቸውን ለመከወን የሚያስችላቸው ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጸዋል።
እነዚህ አባላት ከሰላም ማስጠበቅ በተጓዳኝ፤ ሌሎች የተለያዩ የበጎ ተግባር አገልግሎቶችን እንደሚያከናውኑ ጠቁመዋል።
የመድረኩ ተሳታፊ በጎ-ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች በበኩላቸው በዓሉ በሰላም እንዲከበር የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ያወሱት ተሳታፊዎቹ ከወዲሁ የፅዳት ዘመቻ በማከናወን ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።