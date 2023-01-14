እንደ አገር እፎይታ የሰጠውን የሰላም ስምምነት ድል ለማጽናት የሁሉም አካላት የጋራ ርብርብ በተጠናከረ መልኩ መቀጠል አለበት -አቶ ብናልፍ አንዷለም

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ጥር 6/2015 እንደ አገር እፎይታ የሰጠውን የሰላም ስምምነት ድል ለማጽናት የሁሉም ወገን የጋራ ርብርብ ይበልጥ ማጠንከር እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዷለም ገለጹ።
መንግስት ለዘላቂ ሰላም መስፈን በቁርጠኝነት ይሰራል ብለዋል።
በድሬዳዋ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የቆየው አገር አቀፍ የሰላም ውይይት ዛሬ ተጠናቋል።
የአገርን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ጠበሳ የፈጠረውን ጦርነት በሰላም ስምምነት እልባት እንዲያገኝ መደረጉ ትልቅ ስኬት መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
“እንደ አገር ታላቅ እፎይታ የፈጠረውን የሰላም ስምምነት ድል በማስፋት እና በማጎልበት አገራችን የጀመረችውን የልማትና የብልጽግና ጉዞ ዳር ማድረስ ላይ የፍትሕ እና የፀጥታ አካላት ርብርባቸውን ማጠናከር ይገባቸዋል” ብለዋል።
መንግስት ችግሮች በውይይትና በሰለጠነ መንገድ የመፍታት አማራጭን በመከተል ለዘላቂ ሰላም መስፈን በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የፍትህ እና የፀጥታ ተቋማት የሕግ የበላይነት በማረጋገጥ ላይ በመስራት ለዘላቂ ሰላም መስፈን የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በቀጣይ የማህበረሰብ ውይይቶች ማካሄድ፣ የተጀመረውን የምሁራን ውይይት ማጠናከር እና የግጭት መንስኤዎች ላይ በመወያየት ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ላይ በትኩረት እንደሚሰራባቸው ነው አቶ ብናልፍ የገለጹት።
የክልል መንግስታት የእርስ በእርስ ግንኙታቸውን እና ከፌዴራል መንግስት ጋር ያላቸውን ትስስር ማጠናከር፣ እና የተፈናቀሉ ዜጎች መልሶ የማቋቋም ስራ በተጠናከረ መልኩ ሊያከናውኑ ይገባል ብለዋል።
የሰላም ሚኒስትር ደኤታ አቶ ታዬ ደንደአ በበኩላቸው የአገርን ሕልውና ለመናድ ከውስጥ እና ከውጭ የተካሄዱ ትንቅንቆች በተቀናጀ መናበብ በማክሸፍ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የተካሄደው የሰላም ስምምነት ፍሬያማ እየሆነ ይገኛል ብለዋል።
ሰላምን እየተፈታተነ የሚገኘውን በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚተላለፉ ሀሰተኛ መረጃዎችን መከላከል እና ተጠያቂነት የማስፈን ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አመልክተዋል።
በአገር አቀፉ የሰላም ውይይት ላይ የየክልሉ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሮች፣ የፌዴራል፣ የክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች የጸጥታ እና የፍትህ ተቋማት አመራሮች እንዲሁም፣ የኃይማኖት አባቶች እና የአገር ሽማግሌዎች ተሳትፈዋል።