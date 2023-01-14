የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው ተመልሰው የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስት እየሰራ ነው–አቶ ደመቀ መኮንን

ደብረ ብርሃን (ኢዜአ) ጥር 6/2015 “ዜጎች ሰላምና ደህንነታቸው ተጠብቆ በአካባቢያቸው እንዲኖሩ ለማድረግና የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው ተመልሰው የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስት እየሰራ ነው” ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለፁ።
አቶ ደመቀ በፀጥታ ችግር ምክንያት ከሚኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው በደብረ ብርሀን ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ከሚገኙ ተፈናቃይ ተወካዮች ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በእዚህ ወቅት እንዳሉት የኢትዮጵያን ሉአላዊነትና የግዛት አንድነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በተሰሩ ሥራዎች በልማት ዘርፍ ከፍተኛ ለውጦች ተመዝግበዋል።
በአሁኑ ወቅትም የሀገሪቱን ሰላም ለማጽናትና የወደሙና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም ርብርብ እየተደረገ ይገኛል ብልዋል።
በፀጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ መደበኛ ሕይወታቸው እንዲመለሱ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አቶ ደመቀ አመልክትዋል።
ዜጎች ሰላምና ደህንነታቸው ተጠብቆና መብታቸው ተከብሮ እንዲኖሩ ትኩረት መደረጉን ጠቁመው፤ “የተፈናቀሉ ዜጎችም ወደቄያቸው እንዲመለሱ በመንግስት በኩል ሰላሙን አስተማማኝ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው” ብለዋል።
“በመጠለያ ያሉ ዜጎች ባሉበት ቦታ አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደርሳቸው ይደረጋል” ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በመጠለያ የሚኖሩ ወገኖች ከቦታ ጥበትና መሰል ጉዳዮች ያነሷቸው ጥያቄዎችን መመለስ ተገቢ መሆኑን አመልክትዋል።
ከምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ የተፈናቀሉት አቶ ሀይልየ ብርሀኑ በበኩላቸው መንግስት የአካባቢውን ሰላም አጽንቶ ወደቄያቸው እንዲመልሳቸውና ሰርተው የመለወጥ መብታቸውን እንዲያስከብርላቸው ጠይቀዋል።
አቶ ነጋሽ ጋሻው የተባሉ ሌላው ተፈናቃይ በበኩላቸው “መንግስት ተገቢ የምግብና ሌሎች ድጋፎች ሊያደረግልን ይገባል” ሲሉ ጠይቀዋል።
መንግስት ከመፈናቀላቸው በፊት ይኖሩበት የነበረውን አካባቢ የፀጥታ ሁኔታ አስተማማኝ በማድረግ ከተረጂነት እንዲያወጣቸውና ወደ ልማት ገብተው እራሳቸውን እንዲችሉ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥርላቸውም አመልክትዋል።
ዛሬ በደብረ ብርሃን ከተማ በተከፈተው ዓለም አቀፍ ኤክስፖ ምክትል ጠቅላይ ሚነስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ የአማራ ክልል ርዕሰ-ምስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለና ሌሎች ሚኒስትሮችና ባለሃብቶች መገኘታቸው ይታወቃል።