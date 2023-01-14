በደቡብ ክልል የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት በልዩ ትኩረት ይሰራል – አቶ ርስቱ ይርዳው

አርባ ምንጭ (ኢዜአ) ጥር 06/2015 በደቡብ ክልል የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አገልግሎት በሁሉም አካባቢ ተደራሽ ለማድረግ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ፡፡
በደቡብ ክልል የ2015 ዓ.ም የበጀት ዓመት ክልል አቀፍ የጤና መድህን ንቅናቄ መድረክ በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል፡፡
በክልሉ ባለፉት ዓመታት በተከናወነ ስራ ከ7 ሚሊየን በላይ ዜጎች የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን ተጠቃሚ መሆናቸው ተመላክቷል፡፡
በመድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የጤና መድህን ባልተጠበቀ ሰዓት ከሚገጥም ችግር ለመዳንና ያልታሰበ ወጪን ማስቀረት የሚያስችል መሆኑን አስታውሰዋል።
”በየትኛዉም ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ነው” ያሉት አቶ ርስቱ እንደ ሀገር የተጀመረዉ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት ትኩረት ተሰጥቶበት በመሰራቱ ፍሬ እያፈራ መምጣቱን ገልጸዋል፡፡
ነገር ግን ከተደራሽነት አኳያ ክፍተቶች መኖራቸውን ያነሱት አቶ ርስቱ በበጀት ዓመቱ የአባላት መጠን አሁን ካለበት 60 በመቶ ሙሉ ለሙሉ ተደራሽ ለማድረግ ልዩ ትኩረት መሰጠቱን አስረድተዋል፡፡
በክልሉ አባላት ማፍራት ብቻ ሳይሆን ጥራት ያለዉና ፍትሃዊ አገልግሎት ለህብረተሰቡ መስጠት እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
ስለሆነም በጤናዉ ዘርፍ የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየደረጃዉ የሚገኙ የአመራር አካላት የመሪነት ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል፡፡
የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ እንዳሻዉ ሽብሩ በበኩላቸዉ የጤናዉ ዘርፍ ለህዝቡ ፍትሃዊና ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በክልሉ በ2003 ዓ.ም የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት በአጠቃላይ 1 ነጥብ 4 ሚሊየን አባላትን በማፍራት ከ7 ሚሊየን በላይ ዜጎች ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ብለዋል፡፡
ባለፉት 10 ዓመታት ከፍተኛ የአባላት መዋጮ ጥቅም ላይ መዋሉን ጠቅሰዉ በ2014 በጀት ዓመት ከ436 ሚሊየን ብር በላይ መዋጮ በመሰብሰብ የጤና ተቋማት የዉስጥ ገቢን ከማሳደግም በላይ የጤና አገልግሎቱ እንዲሻሻል መደረጉን አቶ እንዳሻዉ ገልጸዋል፡፡
በዚህ ዓመትም የአመራር ቁርጠኝነት በመጨመር፣ የህዝቡን ግንዛቤና የባለቤትነት መንፈስ በማሳደግ አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱንም ጠቁመዋል፡፡
በመድሃኒት አቅርቦት ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ ቢሮዉ እየሠራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የህክምና አገልግሎት ዘርፍ ሃላፊ አቶ ናፍቆት ብርሃኑ ናቸዉ፡፡
ባለፉት ዓመታት በተከናወነ ስራ የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው መዋቅሮች የማበረታቻ የዕውቅና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል