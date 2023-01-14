በአማራ ክልል 16 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር ገቢ ተሰበሰበ

ባህርዳር (ኢዜአ) ጥር 6/2015 በአማራ ክልል ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ ለመሰብሰብ በተደረገ ጥረት ከተለያዩ የገቢ አርዕስቶች 16 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የሕዝብ ግንኙት ሃላፊ አቶ አግማስ ጫኔ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በበጀት ዓመቱ ከክልሉ 42 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ሥራ ተገብቷል።
ለመሰብሰብ የታሰበው ገቢም የክልሉ መንግስት ያጸደቀውን የወጪ በጀት 43 በመቶ ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል።
ባለፉት ወራት በቅንጅት በተሰሩ ስራዎች ከተለያዩ የገቢ አርዕስቶች 16 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ጠቅሰው፤ ገቢው ከታቀደው ጋር ሲነጻጸር 39 ነጥብ 4 በመቶ መሆኑን ጠቁመዋል።
አቶ አግማስ እንዳሉት የተሰበሰበው ገቢ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ62 በመቶ እድገት ያሳያል።
“ይሁንና ክልሉ ካሉበት ብዙ ወጪዎች አንጻር ሲታይ በቀጣይም በትኩረት መስራት ይጠይቃል” ብለዋል።
የገቢ አሰባሰብ ሥራው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢመጣም አሁንም የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ህግ አለማክበር፣ ሸማቹ ለገዛው ዕቃ ደረሰኝ የመጠየቅ ባህል አለመዳበር እንዲሁም የህገ-ወጥ ንግድ መበራከት ለገቢ አሰባሰብ ስርአቱ ተግዳሮት መሆናቸውን ጠቁመዋል።
እቅዱን ሙሉ በሙሉ ለማሳካት በቀሪ ወራት የተጠናከረ ሥራ እንደሚሰራ ጠቅሰው፣ ለዚህም ባለድርሻ አካላት በባለቤትነት መንፈስ ተቀናጅተው እንዲሰሩ አሳስበዋል።
“ገቢ የመሰብሰብ ሥራው በአንድ ተቋም ብቻ ውጤታማ አይሆንም” ያሉት አቶ አግማስ፣ የንግዱ ማህበረሰብ ግብርን በአግባቡ መክፈል ጥቅሙ ለራስ መሆኑን አውቆ በወቅቱ እንዲከፍል አሳስበዋል።
በግንባታ ሥራ የተሰማሩት አቶ ቢላል ሀሰን በበኩላቸው፣ “ቫት” ለግብር ከፋዩም ሆነ ግብር አስከፋዩ አካል ጠቃሚ አሰራር መሆኑን ገልጸዋል።
አሰራሩ ነጋዴው ለሰራበት ብቻ የሚከፍለውና “በዓመት ይህን ያህል አለብህ ተብሎ ” ከሚጣልበት ከፍተኛ የሆነ ግምት የእንደሚታደገውም አስረድተዋል።
“ቫት ተጠቃሚ መሆን ለመንግስት ትክክለኛውን ገቢ ከመክፈል ባለፈ ለግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው” ሲሉም አክለዋል።
“ነጋዴው ማህበረሰብ ቫት ተጠቃሚ ለመሆን ችግር የለበትም” ያሉት ደግሞ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ አሰፋ ላቀው ናቸው።
የንግዱ ማህበረሰብ የሚፈልጋቸውን አገልግሎቶች ለማግኘት ሲመጣ በገቢዎች ቢሮ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚስተዋል አሰልች አሰራር መስተካከል እንዳለበት ጠቁመዋል።
በአማራ ክልል ከ340 ሺህ በላይ ግብር ከፋዮች እንዳሉ ከክልሉ ገቢዎች ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።