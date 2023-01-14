በ’ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ’ የሚደገፉ አረጋውያንና ሕፃናት የጤና መድህን ሽፋን እንዲያገኙና የሕክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደረገ

ሀዋሳ (ኢዜአ) ጥር 06/2015 በ’ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ’ የሀዋሳ ማዕከል የሚደገፉ አረጋውያንና ሕፃናት የጤና መድህን ሽፋን እንዲያገኙ እንዲሁም ከ900 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የሕክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደረገ ፡፡
የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮና የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በሀዋሳ የሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ የአረጋውያን ማዕከልን ጎብኝተዋል፡፡
በጉብኝቱ ወቅትም ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ ለአረጋውያን፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም የኢኮኖሚ አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ነፃ የህክምና አገልግሎት እየሰጠበት ለሚገኘው ክሊኒክ ድጋፍ ተደርጓል።
የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ተወካይ ዶክተር ሕይወት አበበ እንዳሉት በማዕከሉ ለሚገኙ አረጋውያንና ህጻናት አገልግሎት እየሰጠ ለሚገኘው ክሊኒክ ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ እንደተደረገ አስረድተዋል፡፡
ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ አቅመ ደካሞችን በመደገፍና በመንከባከብ ሰብዓዊ ሥራ እያከናወነ እንደሚገኝ የተናገሩት ዶክተር ሕይወት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ሃላፊ አቶ ሙንጣሻ ብርሃኑ በበኩላቸው በሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ ታቅፈው አገልግሎት ለሚያገኙ አረጋውያንና ህፃናት በየዓመቱ እየታደሰ የሚቀጥል ሙሉ የጤና መድህን ሽፋን እንዲያገኙ በመምሪያው መፈቀዱን ገልጸዋል፡፡
እንዲሁም ለክሊኒኩ የሚውል ከ400 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የመድኃኒት ድጋፍ ማድረጉንም አቶ ሙንጣሻ አስታውቀዋል፡፡
ለክሊኒኩ የሚደረገው የመድኃኒት ድጋፍ ከሌሎች የመንግስት የጤና ተቋማት እኩል ሆኖ ቀጣይነት ያለው እንደሆነ የተናገሩት ኃላፊው በቋሚነት የጤና ባለሙያዎች እንደሚመድቡ ገልጸዋል፡፡
የሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ መስራችና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ በበኩላቸው ክሊኒኩ ከተቋቋመ 20 ዓመታትን እንዳስቆጠረ ጠቅሰው በአቅም ማነስ ምክንያት ለመዝጋት በተቃረብንበት ወቅት ነው ይህንን ድጋፍ ያገኘነው ብለዋል፡፡