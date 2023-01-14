በወልድያ ከተማ በ860 ሚሊዮን ብር ወጪ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሥራዎች ተጀመረ

ወልድያ (ኢዜአ) ጥር 6/2015 (ኢዜአ) የወልዲያ ከተማ አስተዳደር በመልሶ ግንባታ መርሃ ግብሩ በ860 ሚሊዮን ብር ወጪ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሥራዎችን አስጀመረ።
የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዱባለ አብራሬ በመሰረተ ልማቶቹ ግንባታ ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት ላይ እንደተናገሩት፤ ከተማዋ ባለፉት ሁለት ዓመታት ምንም አይነት የልማት ሥራዎች ያልተካሄደባት በመሆኑ በመልሶ ግንባታው ልዩ ትኩረት የምትሻ ከተማ መሆኗን ገልጸዋል።
የደረሰውን ውድመት ለማካካስና መልሶ ለመገንባት በዛሬው እለት የበርካታ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን በ860 ሚሊዮን ብር ወጪ ማስጀመር መቻሉን ተናግረዋል።
ከሚገነቡት መሰረተ ልማቶች መካከልም የ3 ነጥብ 9 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ፣ ሁለት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎች ግንባታዎች እንደሚገኙበት አስታውቀዋል።
በዛሬው እለት የጎላ መቻሬና ጀነቶ በር የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና የ3 ነጥብ 9 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ሥራ መጀመሩን ጠቁመው፤ ፕሮጀክቶቹ በዚሁ ዓመት ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት እንደሚደረጉም ገልጸዋል።
ቀሪው የአስፋልት መንገድ ሥራ በመጭው ዓመት የሚጀመር መሆኑን ጠቁመው፤ ፕሮጀክቶቹን በጥራት ለማስገንባትና በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ ጠቁመዋል።
የአስፋልት መንገዱ ግንባታ 30 ሜትር ስፋት ያለው በመሆኑ የከተማዋን የእድገት ደረጃ ከግምት ውስጥ ያስገባ ሆኖ እንደሚገነባም አስረድተዋል።
ለግንባታ የሚያስፈልገው ወጭ ከመንግስትና ከተለያዩ ድርጅቶች የተገኘ ነው መሆኑንም ጠቁመዋል።
የወልዲያ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ሃጅ ያሲን እድሪስ በሰጡት አስተያየት በከተማ ዛሬ የተጀመሩት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የህዝብን ተስፋና ተጠቃሚነት ለመመለስ የሚያስችሉ በመሆናቸው ህብረተሰቡን በማስተባበር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
ዛሬ የተጀመሩት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መንግስት ከተማዋን መልሶ ለመገንባት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ በመሆኑ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ የገለጹት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ በላይ ተፈራ ናቸው።