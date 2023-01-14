የጥምቀት በዓል በሰላምና በአብሮነት እንዲከበር ወጣቶች ከፀጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን የቡራዩ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ገለጸ

ቡራዩ (ኢዜአ) ጥር 6/2015 የጥምቀት በዓል በሰላምና በአብሮነት እንዲከበር ወጣቶች ከፀጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን የቡራዩ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ገልጿል።
የሸገር ከተማ አስተዳደር የቡራዩ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደኑሳ ጎንፋ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ የጥምቀት በዓል በሰላምና በአብሮነት እንዲከበር ወጣቶች ከፀጥታ አካላት ጋር ተደራጅተው እየሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል።
ጥምቀት የሁሉም ኢትዮጵያውያን የአብሮነት መገለጫ እንደመሆኑ ሁሉም አካላት የታቦታት ማደሪያውን በትብብር እንደሚያጸዱት ሁሉ በዓሉ ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ በድምቀት እንዲከበር ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል።
ጥምቀት ሶስትም አራትም ቀን ውሎ አድሮ የሚከበር በዓል እንደመሆኑ ቡራዩም በዚሁ ልክ መዘጋጀቷን የገለጹት ደግሞ የቡራዩ ከተማ ኮሙዩኒኬሽንና ሚዲያ አስተባባሪ አቶ ዱላ ሃይሉ ናቸው።
ህብረተሰቡ የከተራና የጥምቀት በዓልን በሰላም እንዲያከብር ወጣቶች ከከተማው የፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
በቡራዩ ማርያም ቤተክርስቲያን ለበዓሉ ዝግጅት በማድረግ ላይ ካሉ ወጣቶች መካከል የቤተ ክርስቲያኑ የፀዴንያ ማህበር ወጣቶች አስተባባሪ ወጣት ፍቃዱ ከበበ “ጥምቀት በየዓመቱ በናፍቆት የምንጠብቀው በዓል ነው” ብሏል።
በዓሉ ኢትዮጵያውያን በአንድነት የሚታደሙበት የአደባባይ በዓል ነው ያለው ወጣት ፍቃዱ፤ በዓሉን በአብሮነት፣ በፍቅርና በሰላም ለማክበር ከአካባቢው ወጣቶች ጋር እየተዘጋጁ መሆናቸውን ተናግሯል።
የቡራዩ ከተማ ወጣቶችም የከተራና የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር የታቦታት ማደሪያን ስፍራ ከማጽዳት ጀምሮ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው አንዳንድ የቡራዩ ከተማ ወጣቶች ገልጸዋል።
ከወጣቶቹ መካከል ወጣት ገመቹ በላይ በሰጠው አስተያየት በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር መወያየታቸውን ገልጿል።
በተለይም ከከተማው የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን ከሃይማኖት አባቶች ጋር መምከራቸውን እና ክብረ በዓሉ በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውን አስታውቋል።
የቡራዩ ወጣቶች መሰል ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላትን ከህዝቡ ጋር በትብብር የማክበር ልምድ እንዳላቸው የገለጸው ደግሞ ወጣት ተስፋ ተሰማ ነው።
ወጣቱ አክሎም ከኢትዮጵያ አልፎ የዓለም ቅርስ የሆነውን ጥምቀት ዘንድሮም በደማቅ ሥነ-ሥርዓት ለማክበር አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል።