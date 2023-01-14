የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የግሉ ዘርፍ ሚና የጎላ ነው-አቶ ያሲን አብዱላሂ

ሐረር (ኢዜአ) ጥር 6/2015 የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የግሉ ዘርፍ ሚና የጎላ መሆኑን የሀረሪ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ ገለጹ፡፡
በሀረር ከተማ በአንድ ባለሀብት ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባ ባለ ሁለት ህንፃ የጤና ማእከል ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል፡፡
የጤና ማእከሉን መርቀው የከፈቱት የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ እንደተናገሩት መንግስት የጤና ዘርፉን ተደራሽነትና ጥራት ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ ይገኛል።
በሀረሪ ክልል ካለው ህዝብ በተጨማሪ ከአዋሳኝ ክልሎች እንዲሁም ጅቡቲ እና ሶማሊያን ጨምሮ ከአጎራባች አገራት ከ 3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በየዓመቱ ለህክምና ወደ ክልሉ እንደሚመጡ ገልፀዋል፡፡
ህክምና ፍለጋ ወደ ክልሉ የሚመጡ ተገልጋዮችን በመንግስት ሆስፒታሎች ብቻ ማስተናገድ አዳጋች ነው ያሉት ሃላፊው፤ የግሉ ዘርፍ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ሚናው የጎላ መሆኑን አመላክተዋል፡፡
የጤና አገልግሎቱን ተደራሽነት ለማረጋገጥም የክልሉ መንግስት በግል ለሚሰማሩ የጤና ተቋማት አስፈላጊውን ድጋፍ እና እገዛ እንደሚያደርግም ተናግረዋል፡፡
ዛሬ ተመርቆ ለህዝብ አገልግሎት ክፍት የሆነው የ ሰላም የጤና ማእከል ባለቤት ዶክተር ዳዊት አየለ በበኩላቸው በማእከሉ የህፃናት ህክምና፤ የውስጥ ደዌ እና የቀዶ ጥገና አገልግሎት የሚሰጥበት መሆኑን ገልፀዋል፡፡