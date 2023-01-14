መንግስት የውጭ ባለሃብቶችን በመሳብ ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን እየሰራ ነው–አቶ ደመቀ መኮንን

ደብረ ብርሃን (ኢዜአ) ጥር 6/2015 “መንግስት የውጭ ባለሀብቶችን በመሳብ ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን እየሰራ ነው” ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
የደብረ ብርሃን ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት፣ የንግድና ፋይናንስ ኤክስፖ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በይፋ ተከፍቷል።
አቶ ደመቀ በእዚህ ወቅት እንደገለጹት ሀገርና ህዝብን ከኋላ ቀርነትና ድህነት ለማላቀቅ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ድርሻው ከፍተኛ ነው።
በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲረጋገጥ ሀሳብ፣ እውቀትና ሃብትን አስተባብሮ በመስራት በኩል በግሉ ዘርፍ የተጀመረው አበረታች ሥራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልፀዋል።
በተለይ ደብረ ብርሃን ከተማ የኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም መዳረሻነቷ በዘላቂነት እያደገ እንዲመጣ በተባበረና በተቀናጀ መንገድ መስራት እንደሚገባ አስታውቀዋል።
የአካባቢው ህዝብ ሰላሙን በመጠበቅና በእንግዳ ተቀባይነቱ ያለውን ድርሻ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ነው አቶ ደመቀ ያመለከቱት።
“መንግስት የሀገር ውስጥ ባለሃብቶችን ከመደገፍ ባለፈ የውጭ ባለሀብቶችን በመሳብ ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን በትኩረት እየሰራ ነው” ሲሉም ገልፀዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው፣ በክልሉ በርካታ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻዎች መኖራቸውን ገልፀዋል።
በክልሉ ለአምራች እንዱስትሪው ዘርፍ ምቹ ሁታዎች ቢኖሩም እስካሁን የዘርፉ እንቅስቃሴ በተፈለገው ልክ እንዳልሆነ ጠቁመው፤ “አቅም ያላቸው ባለሃብቶች ወደ ክልሉ መጥተው በኢንዱስትሪው ዘርፍ ቢሰማሩ አስፈላጊው ድጋፍና እገዛ ይደረግላቸዋል” ብለዋል።
ከዚህ በፊት በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት መሬት ወስደው ያላለሙ ባለሀብቶችም በውላቸው መሰረት ፈጥነው ወደ ሥራ እንዲገቡ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል።
ዛሬ የተከፈተው ኤክስፖ በክልሉ ያሉ እምቅ ሀብቶችን የማስተዋወቅና የገበያ ትስስር የመፍጠር ዓላማ እንዳለውም ተናግረዋል።
የደብረ ብርሀን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ካሳሁን እምቢአለ በበኩላቸው፣ የኢንዱስትሪ ደህንነትን ለማስጠበቅ መንግስትና ህዝብ በትብብር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በኤክስፖው ከ200 በላይ አምራች ድርጅቶች መሳተፋቸውን ጠቅሰው፣ ከእነዚህ መካከል 20ዎቹ ከውጭ ሀገር የመጡ ኩባንያዎች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም ለህዝብ ክፍት የሚሆነውን ኤክስፖ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ይጎበኘዋል ተብሎ ይጠበቃል።