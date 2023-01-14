በአዲስ አበባ የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ከ17 ሺህ በላይ በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች ዝግጅት አድርገዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 6/2015 በከተማው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር የሚያግዙ ከ17 ሺህ በላይ በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች መዘጋጀታቸውን የአዲስ አበባ ወጣቶች ማኅበር አስታወቀ።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን አማኞች ዘንድ በአደባባይ ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት መካከል ጥምቀት በቀዳሚነት ይጠቀሳል፡፡
በተለይም በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል በርካታ የእምነቱ ተከታዮች የሚሳተፉበት መሆኑ ይታወቃል፡፡
በዓሉ በአዲስ አበባ በታላቅ ድምቀት የሚከበር መሆኑን ተከትሎ የሃይማኖት አባቶች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች እንዲሁም የጸጥታ አካላት በዓሉ ከዋዜማው ጀምሮ በሰላም እንዲከበር በቅንጅት መሥራት ከጀመሩ ቆይተዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ያደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ኢዜአ ከማኅበሩ ምክትል ፕሬዝዳንት ተከስተ አያሌው ጋር ቆይታ አድርጓል።
የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ሥርዓቱን ሳይለቅ በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲከበር የሚያግዙ ከ17 ሺህ በላይ በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶች ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውን ምክትል ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል።
በጎ-ፈቃደኛ ወጣቶቹ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ተከስተ ከሃይማኖት አባቶችና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ሥልጠናዎችና ዝግጅቶች ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
በዓሉ በታላቅ ድምቀት በሚከበርበት በጃንሜዳ በመገኘት ከተለያዩ እምነት ተከታዮች፣ ከሃይማኖት አባቶችና ከሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ጋር የጽዳት ዘመቻ ማካሄዳቸውን ገልጸዋል።
በዓሉ የአገርን፣ የሕዝቦችን አብሮነትና ሰላም ባስጠበቀ መልኩ እንዲከበር ወጣቶቹ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል፡፡