ጠንካራ የመንግስታት ግንኙነት ስርአት በመገንባት ዘላቂ ሰላም እና አንድነት የማጠናከር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል-የሰላም ሚኒስቴር

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ጥር 6/2015 ጠንካራ የመንግስታት ግንኙነት ስርአት በመገንባት ዘላቂ ሰላም እና አንድነት የማጠናከር ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ።
የሰላም ሚኒስቴር ከድሬዳዋ አስተዳደር ጋር በመተባበር በድሬዳዋ ያዘጋጀው አገር አቀፍ የሰላም ምክክር ጉባኤ እየተካሄደ ነው።
በሰላም ፎረም ምክክር ጉባኤው ላይ ከፌዴራል፣ ከክልሎች፣ ከከተማ አስተዳድሮች የተውጣጡ የፀጥታ እና የፍትህ ተቋማት አመራሮች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።
የሰላም ሚኒስቴር የፌዴራሊዝም እና የግጭት አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ስዩም መስፍን በአገር አቀፍ ደረጃ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እና በማህበረሰቡ ውስጥ የሰላም ባህል እንዲጠናከር በትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በተለይ በየጊዜው የሚካሄዱ የሰላም ምክክሮች የሚፈለገውን የሰላም ባህል የመገንባት ሂደት እያገዙ መሆናቸውን ገልፀው ተቋማዊ አደረጃጀት በመፍጠርና በመገንባት ዘላቂ ሰላም የማስፈን ስራዎች በተቀናጀ መንገድ እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመንግስታት መካከል ጠንካራ የግንኙነት ስርዓት በመገንባት የተሻለ አገራዊ አንድነት እና ዘላቂ ሰላም የማስፈን ተልዕኮ እንዲሳካ የማድረግ ተልዕኮውን ለመወጣት በትኩረት እየሰራ መሆኑን በማከል።
በቀጣይም በመንግስታት መካከል ዘላቂና ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠር የፌዴራል ስርአቱን የማፅናት ተግባር እንደሚጠናከር ገልጸዋል።
በመሆኑም ጠንካራ የመንግስታት ግንኙነት በመፍጠር የተሻለ አገራዊ አንድነትን ለመገንባት በድሬደዋ እየተካሄደ የሚገኘው የሰላም ፎረም አበርክቶው የጎላ መሆኑንም አስታውቀዋል።
በዘንድሮው ግማሽ የበጀት አመት በግጭት ቅደመ ማስጠንቀቂያና ዘላቂ የመፍትሔ ስርዓት፣ በመንግስታት ግንኙነት፣ በሰላምና ፀጥታ እንዲሁም የበጎ ፍቃድ ተግባራት፣ በኃይማኖት ጉዳዮች ላይ የሰላም ውይይቶች መካሄዳቸውን አስታውሰዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው የሰላም ምክክር መድረኩ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እና አንድነትን ለማፅናት የሚያስችሉ መሠረታዊ ግብአቶች እንደሚቀሰምበት ገልጸዋል።
አዎንታዊ የሰላም ግንባታ ሂደትን ውጤታማ ለማድረግ፤ የሰላም እሴቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል በየጊዜው እየተካሄደ የሚገኘው የውይይት መድረግ ትልቅ አቅም እየፈጠረ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በውይይቱ ላይ የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዱአለም፣ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኢብራሂም ዑስማን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጪ ግንኙነት እና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመራሮች እንዲሁም የፌዴራል፣ የክልሎች እና የከተማ መስተዳድሮች ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች እንዲሁም የሀይማኖት አባቶች ተገኝተዋል።
በሰላም ውይይቱ ላይ የፌዴራል፣ የክልሎች እና ከተማ አስተዳደሮች በሰላም እና ፀጥታ ጉዳይ ላይ የስድስት ወራት የአፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት እየተካሄደባቸው ይገኛል።
የድሬዳዋ አስተዳደር የፍትህ ፀጥታ እና የህግ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልሰላም መሐመድ በበኩላቸው በድሬዳዋ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።