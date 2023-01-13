የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀልጣፋ የፍትህ ሥርዓት ለመዘርጋት የሚያከናውናቸውን ተግባራት አጠናክሮ መቀጠል አለበት-የሕግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 5/2015 የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ቀልጣፋ የፍትህ ሥርዓት ለመዘርጋት የሚያከናውናቸውን ተግባራት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
ቋሚ ኮሚቴው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመገኘት የመስክ ምልከታ አካሂዷል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ከፍርድ ቤቱ ቅጥር ግቢ ጀምሮ የታራሚዎች ችሎት መጠባበቂያ ሥፍራን፣ የችሎት ማዕከላት እንዲሁም የተገልጋዮች ልዩ ልዩ አገልግሎት አሰጣጦችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።
ከጉብኝቱ በኋላም የቋሚ ኮሚቴው አባላት ከሰራተኞች፣ ዳኞችና የፍርድ ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች ጋር ውይይት በማድረግ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች በዝርዝር አስቀምጠዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ እጸገነት መንግሥቱ ጉብኝቱን አስመልክተው እንደገለጹት ፍርድ ቤቱ ካለበት የሥራ ኃላፊነት አኳያ ብዙ መሥራት ይጠበቅበታል ብለዋል።
በተለይም ቀልጣፋ የፍትህ ሥርዓትን መዘርጋት፣ ምቹ የተገልጋይና የሰራተኛ የሥራ ከባቢን መፍጠር ላይ ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተጨማሪም ዳኞች ያላቸውን እውቀት እንዲያዳብሩ ተጨማሪ የትምህርት እድሎችን ማመቻቸትን ጨምሮ የሰራተኛውን ገቢ ማሳደግ ላይም እንዲሁ።
በተለይም የፍትህ ሥርዓቱ ተዓማኒና በማኅበረሰቡ ዘንድ ግልጽነትን የሚፈጥር በማድረግ ረገድ የተጀመሩ ዘመናዊ አሰራሮችን ይበልጥ ማጠናከር ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።
የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃነመስቀል ዋጋሪ በበኩላቸው ቋሚ ኮሚቴው በምልከታው የጠቆማቸው ማሻሻያዎች ተገቢነት ያላቸውና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም የፍርድ ቤቱን አሰራር ለማዘመንና ይበልጥ ለማሻሻል ዘመናዊ ፍርድ ቤት ለመገንባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ነው ያስረዱት።
ለዚህም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የቀድመ ዝግጀት ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን በመጠቆም።
ከማስፋፊያ ግንባታው በተጨማሪ በነባሩ ተቋም የተገልጋዮችን የቀጠሮ የጊዜ ሰሌዳን፣ የችሎት ክፍልን እንዲሁም የትኛውንም አገልግሎቶች በቀላሉ የሚያገኝበት ዘመናዊ አሰራሮች መዘርጋታቸውን ነው የጠቆሙት።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ እጸገነት፤ ፍርድ ቤቱ የሚሰራቸው በርካታ ሥራዎች የሚበረታታ መሆኑን አንስተዋል።