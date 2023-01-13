የሲዳማ ክልል ሜሪ ጆይ በሀዋሳ ለሚያስገነባው ማዕከል የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሀዋሳ ፤ ጥር 05 ቀን 2015 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ በሀዋሳ ለሚያስገነባው ማዕከል የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ከካቢኔያቸው ጋር በመሆን በሀዋሳ የሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ አረጋዊያን ማዕከልን ጎብኝተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅቱ እንዳሉት ማዕከሉ በርካታ በጎ ልብ ያላቸው ኢትዮጵያዊያን በማስተባበር ለበርካታ አረጋዊያን እፎይታን የሰጠ አገልግሎት መስጠቱን ተመልክተናል ብለዋል ፡፡
የኢትዮጵያዊያንን ሀብትና ጊዜ በማስተባበር ለሀገር ውለታ የዋሉና ጧሪ ያጡ ወገኖችን ከወደቁበት በማንሳት እየጦረ የሚገኘውን ሜሪ ጆይን ሁሉም ያአቅሙን እንዲደግፍ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ለማዕከሉ ግንባታ የሚውል ቦታ ፣ካርታና ፕላን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተዘጋጅቶ ለሜሪ ጆይ እንዲሰጥ ከሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን በትኩረት እንደሚሰሩ ያስታወቁት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ በክልሉ መንግስት ስም ደግሞ ለሥራ ማስጀመሪያ የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን አረጋግጠዋል፡፡
ከድርጅቱ ጋር ተባብሮ መስራታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል፡፡
የሜሪጆይ ኢትዮጵያ መስራችና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ፤ ማዕከሉ ከጎዳና ለተነሱ አረጋዊያን መጦሪያ፣ በቤታቸው ምግብ ማዘጋጀት ለማይችሉ ምግብ ማግኛና መዋያ መሆኑን ተናግረዋል።
ታመው በቤታቸው ለተኙት ደግሞ የቤት ለቤት የምገባ አገልግሎት እንደሚሰጥ አመልክተው፤ አሁን ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዕከሉን የማስፋፊያ ግንባታ እንደሚካሄድ አስረድተዋል።
የማስፋፊያ ግንባታው በውስጡ ሆስፒታል፣ ሱቆችና ማሰልጠኛ ተቋማት እንደሚገኙበት ጠቅሰው፤ ለግንባታው የሚያስፈልገው ወጪ ከደጋግ ኢትዮጵያዊያን ነው ብለዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ ማዕከሉን በመጎብኘት ለሰጡት ድጋፍ አመስግነው፤ ድጋፉ በቀጣይ ወደ ግንባታ ሂደት ለሚገባው ማዕከል ትልቅ እገዛ ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ማዕከሉ ዕውን እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ አቅርበዋል ፡፡
በሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ የሕይወት ዘመን አምባሳደር አርቲስት አብራር አብዶ ፤ ለሀገራቸው ባለውለታ ሆነው እያለ በተለያየ ምክንያት በየጎዳናው የወደቁ አረጋዊያን ብዙዎች መሆናቸውን ተናግሯል ፡፡
የሲስተር ዘቢደርን ጥሪ ተቀብሎ በበጎ ፈቃደኝነት ተቀላቅሉ ለዓመታት ሲያገለግል መቆየቱንና አሁንም በመደገፍ ላይ እንደሚገኝ አብራርቷል።
በሀዋሳ የአረጋዊያን ማዕከል ድጋፍ እየደረገላቸው ከሚገኙት ወይዘሮ ይታክቱ ከበደ በሰጡት አስተያየት፤ ከዓመታት በፊት ቀድሞ ከሚኖሩበት አካባቢ በችግር ምክንያት ከአንድ ልጃቸው ጋር ተሰደው ወደ ሀዋሳ መጥተው መኖር እንደጀመሩ ተናግረዋል ፡፡
ሰርተው ለመኖር አቅም ተስኗቸው ወደ ማዕከሉ መምጣታቸውን አሰታውሰው፤ በማዕከሉ ውስጥ ምቹ ኑሮ እየኖርኩ ነው ብለዋል ፡፡
አሁን በሥራ ላይ ያለው የሀዋሳ አረጋዊያን ማዕከል “ኢትዮጵያዊያን ለኢትዮጵያዊያን” በሚል መሪ ሀሳብ በተጀመረ መርሀግብር የተገነባ ሲሆን፤ 250 አረጋዊያንን እየደገፈ እንደሚገኝ ተገልጿል፡፡