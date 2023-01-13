በሶማሌ ክልል የአርብቶ አደሩን የወተት ምርታማነት ለማሳደግ እየተሰራ ነው

ጅግጅጋ (ኢዜአ) ጥር 5/2015 በሶማሌ ክልል በሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር አርብቶ አደሮች የእንስሳት እርባታን በዘመናዊ ዘዴ በማካሄድ ምርታማነትን በእጥፍ በማሳደግ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ የአርብቶ አደር ልማት ቢሮ አስታወቀ።
ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ሀሰን ሼህ ዩሱፍ እንደገለጹት በሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር በሚቀጥሉት አራት ዓመታት ከእንስሳት ሀብት እየተገኘ ያለውን ጥቅም ከእጥፍ በላይ የማሳደግ ግብ ተቀምጧል።
በዚህም በክልሉ በከፍተኛ ደረጃ የሚገኘውንና በቤተሰብ ደረጃ በኋላቀር አሰራር እየተካሄደ ያለውን የግመልና ቀንድ ከብት፣ የዓሳ፣ የንብና የዶሮ ሀብትን ዘመናዊ የእረባብ ዘዴን በመተግበር ምርታማነቱን ለማሳደግ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የእንስሳት እርባታን በማዘመን ከዘርፉ የሚገኘውን የግመልና የላም ወተት ከ2 ነጥብ 1 ቢልዮን ሊትር በላይ ለማድረስ ታቅዶ ወደ ትግባር መገባቱን አስታውቀዋል።
በክልሉ በሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር ከ36 ሺህ በላይ አርብቶ አደሮች ተመርጠው የእንስሳት እርባታን በዘመናዊ ዘዴ በማካሄድ ምርታማነትን በማሳደግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ብለዋል።
እንደ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገለጻ በክልሉ ከሚገኙ በተመረጡ 1ሺህ 200 ንዑስ ቀበሌዎች ላይ መርሃ-ግብሩ መተግበሩን ገልጸዋል።
እንዲሁም 600 የግመል እርቢዎች ከ120 ንዑስ ቀበሌዎች የተመረጡ ሲሆን፤ 2ሺህ 280 የወተት ላሞች እርባታ የሚያካሄዱ አርብቶ አደሮችን ደግሞ ከ570 ንዑሳን ቀበሌዎች የመለየት ስራ ተሰርቷል ብለዋል።
ለአርብቶ አደሮች በሰው ሰራሽ ዘዴ የተዳቀሉ የወተት ላሞችና የተሻለ ወተት የሚሰጡ ግመሎች በማቅረብ በተለምዶ ከሚካሄድ ግጦሽ በተለየ ሁኔታ በአንድ ቦታ በማቆየት እንሰሳቱን የተሻለ መኖ እንዲያገኙ መደረጉን ተናግረዋል።
በክልሉ አሁን ያለውን ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን የወተት ምርት አቅርቦትን በመጪዎቹ አራት ዓመታት ወደ 2 ነጥብ 1 ቢልዮን ሊትር ለማድረስ እየተሰራ ነው ብለዋል።
መርሃ-ግብሩ በተለይ የወተት፣ የእንቁላል፣ የማርና የዓሳ ምርታማነትን በማሳደግ በተሟላ የአመጋገብ ሥርዓት የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ዓላማ ያደረገ እንደሆነም አቶ ሀሰን አስረድተዋል።
እንዲሁም የእንቁላል ምርታማነትን በተመሳሳይ ከ1 ሚሊዮን ወደ 6 ሚሊዮን ለማሳደግ ግብ መቀመጡን ጠቅሰው፤ የማር ምርትን ከ8 ሺህ ኩንታል ወደ 15 ሺህ 845 ቶን፤ የዓሳ ምርትንም አንዲሁ ለማሳደግ ታቅዷል ብለዋል።
የእንስሳትና ተዋጽኦ ምርታማነትን ለማሳደግ የተወጠነው ውጥን ውጤታማ እንዲሆንም ዝርያን በማሻሻል፣ ጤንነታቸውን በመጠበቅና የተመጣጠነ መኖ በጥራትና በበቂ በማቅረብ እንደሆነም ጨምረው አስታውቀዋል።
በጅግጅጋ ከተማ የቀበሌ 12 ነዋሪ አቶ መሀመድ ሀሰን እንዳሉት የወተት ላሞች እርባታ ከጀመሩ ወዲህ በወተት ምርት እራሳቸውን ከመቻል አልፈው በቀን 100 ሊትር ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በራሳቸው ጥረት ከጀመሩት የወተት ላሞች እርባታ በሚገኘው ገቢ ኑሯቸውን እያሻሻሉ መሆኑን ጠቅሰው፤ ዘርፉ አዋጪ በመሆኑ አስፋፍቶ የመቀጠል ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል።
በከተማዋ በዶሮ እርባታ የተሰማሩት አል ኑር የዶሮ እርባታ ማህበር ሊቀ-መንበር ወይዘሮ ሩቂያ ሼህ ኡመር እንዳሉት ከሶስት ዓመት በፊት በ200 ዶሮዎች የጀመሩት እርባታ አሁን ከ2 ሺህ በላይ ዶሮ አድርሰዋል።
የገርጋር የንብ ማነብ ማህበር ሊቀ-መንበር አቶ መሐመድ ኢዲሪስ በአንድ ቀፎ የጀመሩትን ስራ በማጠናከር ከክልሉ እርሻና እንስሳት ምርምር እና አርብቶ አደር ልማት ቢሮ በሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር 20 ዘመናዊ የንብ ቀፎዎችና ሌሎች የቁሳቁስ ድጋፍ ማግኘታቸውን ገልጸዋል።
ማህበሩ ካለው አርባ የንብ መንጋዎች ከሚያመርተው ከ20 ኩንታል በላይ የማር ምርት ሲሆን በዚህም ከ450 ሺህ ብር በላይ ገቢ ማግኘታቸውን ጠቅሰው፤ ወደፊት የታሸገ ንፁህ ማር ለገበያ ለማቅረብ ታቅዷል ብዋል።