በጋምቤላ ክልል የታቀደውን የሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር ስኬታማ ለማድረግ እንደሚሰሩ ባለሀብቶች ገለጹ

ጋምቤላ (ኢዜአ) ጥር 5/2015 በጋምቤላ ክልል የሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብርን ስኬታማ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን እንደሚወጡ በእርሻና በእንስሳት ሀብት ልማት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ገለጹ።
የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በበኩሉ ባለሃብቱንና አርሶ አደሩን በግብርና ቴክኖሎጂ በማስተሳሰር የሌማት ትሩፋት ዕቅድን እውን ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል።
በክልሉ በእርሻና በእንስሳት ሀብት ልማት የተሰማሩ ባለሃብቶች ለኢዜአ እንደገለጹት፣ የሌማት ትሩፋትን ጨምሮ ሌሎች የልማት እቅዶች እንዲሳኩ የድርሻቸውን ለመወጣት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል የኢትዮ-ችክን ኩባንያ የአካባቢና ማህበራዊ አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ እንድሪያስ አልጋነህ የሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብሩ የእንስሳት ልማቱን ለማስፋፋት የሚያስችል ነው።
መንግስት ለዘርፉ የሰጠውን ትኩረት በመጠቀም ኩባንያው ጋምቤላን ጨምሮ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ለማህበረሰቡ የሚያሰራጫቸውን የዶሮ ጫጩቶች ቁጥር በማሳደግ ለመርሃግብሩ ስኬት በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
ኩባንያው በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት ጋምቤላን ጨምሮ ከ31 ሚሊዮን በላይ የዶሮ ጫጩት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ማሰራጨቱን ጠቁመው፣ በቀጣይም ይህን ቁጥር ከፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ በክልሉ የማህበረሰቡ የአመጋገብ ዘይቤና ስነ- ምህዳሩ ለዘርፉ ልማት ምቹና ተስማሚ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለኩባንያው የጫጩት ስርጭት መልካም አጋጣሚ መፈጠሩን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
መንግስት የዕቅዱ ባለቤት ቢሆንም መፈጸሙ የባለሃብቱና የህዝብ ድርሻ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩት ባለሃብት አቶ ኡኮም ኡጃቶ ናቸው።
በክልሉ የሌማት ትሩፋቱን ግብ በማሳካት የምግብ ዋስትናን ለማረገገጥ በሚደረገው ጥረት ከአርሶ አደሩ ጋር በቅንጅትና በትብብር እንደሚሰሩ አስታውቀዋል።
በአቦቦ ወረዳ የመንደር 13 ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር መንግስተ ዋለልኝ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም የእንስሳት እርባታውን ሥራ በባህላዊ መንገድ ሲያከናውኑ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
ይሁንና በአሁኑ ወቅት ከባለሃብቶች ያገኙትን ተሞክሮ በመጠቀም የእርባታ ሥራቸውን በተቀናጀና በዘመናዊ መልኩ ለማከናወን እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሎው ኡቡፕ “በቅርቡ ይፋ ለተደረገው የሌማት ትርፋት መርሃ-ግብርም ሆነ ሀገራዊ የልማትና የኢኮኖሚ እድገት ስኬታማ እንዲሆን የግሉ ዘርፍ ዓይነተኛ ሚና አለው” ብለዋል።
ይህን ታሳቢ በማድረግ ለባለሃብቶች ምቹ የሥራ አካባቢንና የገበያ ትስስርን በመፍጠር በኩል ኮሚሽኑ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ከ7 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችን ከባለሃብቶች የግብርና ቴክኖሎጂ ጋር በማስተሳሰር የምግብ ዋስትናቸውን ከማረጋገጥ አልፈው ወደ ትርፍ አምራችነት እንዲሸጋገሩ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ኮሚሽነሩ አስረድተዋል።
የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አርሶ አደሮች እና ባለሃብቶችን በግብርና ቴክኖሎጂ ለማስተሳሰር ያዘጋጀውን የኢቨስትመንት ፎረም በማስመልከት ኢዜአ መዘገቡ የሚታወስ ነው።