አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ ጀርመንና ፈረንሳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገለጹ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 5/2015 አፍሪካ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ ጀርመንና ፈረንሳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የሁለቱ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጹ።
ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክና የፈረንሳይና የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪን ኮሎና ከአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋቂ ማኅማት ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
ከውይይቱም በኋላ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ የአውሮፓና የአፍሪካ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችሉ ሰትራቴጂካዊ ውይይት ተካሂዷል።
ጎን ለጎንም በሠላምና ደኅንነት፣ በሰብዓዊ መብት ጥበቃ እንዲሁም ሕዝቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ የልማት መስኮች የጋራ ትብብሩን ለማጠናከር መግባባት ላይ መደረሱን ጠቁመዋል።
በተለይም የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና አህጉሪቱ ከአውሮፓ ኅብረት ጋር ጠንካራ የንግድ ግንኙነት ለመፍጠር ዕድል ስላለው ለስኬታማነቱ ድጋፍ እንደሚደረግ ገልጸዋል።
አፍሪካ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው ያረጋገጡት።
የፈረንሳይና የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪን ኮሎና በተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸው ከአፍሪካ ጋር በዓለም አቀፍ አስተዳደር በጋራ እንሰራለን ብለዋል።
አፍሪካ “ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ” ለመስጠት የምታደርገውን ጥረት ስኬታማ እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋቂ ማኅማት በበኩላቸው አፍሪካ በምክር ቤቱ ቋሚ መቀመጫ የማግኘቷ ጉዳይ ከወቅታዊነቱ ባሻገር አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸውታል።
በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት ከሚመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ከ70 በመቶ በላይ የሚሆኑት አፍሪካን የተመለከቱ መሆናቸውን ጠቅሰው አህጉሪቷ ቋሚ መቀመጫ አለማግኘቷ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸዋል።
በመሆኑም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት በማድረግ የዓለም አቀፍ የአስተዳደር ሥርዓቱ ፍትሃዊና እኩልነት የሰፈነበት መሆን እንደሚገባው ነው የተናገሩት።
አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ለበርካታ ዓመታት በየወቅቱ በሚቀያየሩት የአፍሪካ ኅብረት ሊቀ-መንበሮች በኩል ስትጠይቅ መቆየቷ የሚታወስ ነው።