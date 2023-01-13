የማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለማስፋት ከ1ሺህ 200 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ አሰልጣኞች ሰልጥነዋል-ሚኒስቴሩ

ዲላ (ኢዜአ) ጥር 5/015 በገጠር እና በከተሞች የማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማስፋት ህብረተሰቡ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ያለውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ከ1ሺህ 200 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ አሰልጣኞች መሰልጠናቸውን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
በገጠር እና በከተሞች የማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማስፋት የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ባህል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ልማት መሪ ሥራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋዬ በቀለ ገልጸዋል።
“የአንድ ስዓት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሚሊዮኖች” በሚል መሪ ሀሳብ የማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በጌዲዮ ዞን ዲላ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የተገኙት በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ልማት መሪ ሥራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋዬ በቀለ፣ ስፖርትን አለማዘውተር ለተለያዩ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች እንደሚያጋልጥ ገልጸዋል።
በተለይ ለረጅም ስዓታት ከእንቅስቃሴ ተገድበው በሥራ ላይ በሚያሳልፉ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ጫናው የበረታ እንደሚሆን አመልክተዋል።
ሰዎች በብዛት በሚገኙባቸው እንደትምህርት ቤት፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ሌሎች ተቋማት ስፖርትን በማስጀመር ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
ዛሬ ዲላን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች 5 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን ያሳተፈ ብሔራዊ የአካል ብቃት እንቅስቀሴ መደረጉንም ጠቁመዋል።
ይህም ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የመያዝ ዕድልን ከመቀነስ ባለፈ ብቁና አምራች ዜጋ ለመፍጠር ወሳኝ መሆኑን ነው ያመለከቱት።
የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ከመዝናኛና ከባህላዊ ስፖርቶች ጋር በማቀናጀት በተከናወኑ ሥራዎችም በከተሞች ለውጥ እየመጣ ነው።
ህብረተሰቡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማዘውተር ራሱን ከበሽታ በመከላከል አምራች ብቁ እና ንቁ ዜጋ እንዲሆንም አስገንዝበዋል።
ማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማህበራዊ ትስስር ለማጠናከርና ስፖርታዊ ቤተሰብን ለማጎልበት ወሳኝ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የደቡብ ክልል ወጣቶና ስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ዘሪሁን እሼቴ ናቸው።
በተለይ ወጣቱ ትውልድ ከሱስና መሰል ችግሮች ተላቆ በስፖርቱ ላይ ትኩረት በማድረግ የልማት ተሳትፎውን እንዲያሳድግ ይረዳል ሲሉም ገልጸዋል።
በክልሉ በትምህርት ቤቶች፣ በተቋማትና ለስፖርት ምቹ በሆኑ ሥፍራዎች ህብረተሰቡ የአካል ብቃት እንቅሳቃሴን በቋሚነት እንዲያዘወትር ግንዛቤና ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አስረድተዋል።
በዛሬው ቀን በደቡብ ክልል ሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ከ500 ሺህ የሚበልጥ ህዝብ የተሳተፈበት ማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቀሴ ለማድረግ መርሃ-ግብሩ መዘጋጀቱንም ጨምረው ገልጸዋል።
የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ አብዮት ደምሴ በበኩላቸው ለረጅም ሰዓት የሚቀመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ሠራተኞች እና ተማሪዎች ስፖርትን በማዘውተር ራሳቸውን ከበሽታ እንዲከላከሉ መክረዋል።
በስፖርት የተገነባ አካል እና አዕምሮ ምርታማነቱ የላቀ መሆኑን ጠቁመው፣ “በተለይ ወጣቱ በሰብዕና የታነጸና ጤናማ ሆኖ እንዲያድግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ባህሉ ማድረግ ይኖርበታል” ብለዋል።